北角城中心部分樓層放售 意向價3.5億 預計回報率有幾厘？

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，北角城中心座落於北角英皇道繁忙地段，樓高23層，地下至3樓為零售用途，4樓以上為寫字樓單位。物業位於港鐵炮台山站B出口旁，門闊連商場入口超過75呎，正向英皇道位置，人流不絕，十分暢旺。現時地下租客均為知名商戶，包括萬寧、大家樂、花旗銀行等，每個舖位均設有獨立入口；而1樓商舖亦包括多元化商戶，如中西醫診所、理髮店、香港大學專業進修學院等，場內設有扶手電梯及升降機連接寫字樓層。

交通配套方面，物業盡享黃金地段優勢，除了港鐵站外，多項交通工具貫穿整條英皇道，接通港九新界各地、香港國際機場及珠澳大橋香港口岸。區內大多以民生商區為主，圍繞多個大型住宅屋苑、酒店及商廈群，同時亦有多間國際著名食肆，因此不論是對本地上班族、年輕族群或環球遊客，該區都是必到地點。

此外，區內更有多個重建項目，而較矚目之「北角舊皇都戲院」大型綜合發展項目，涵蓋住宅、零售及寫字樓，與北角城中心距離僅5分鐘步程，預料項目落成後，將進一步促進區內的商舖物業發展。