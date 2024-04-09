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地產
2024-04-09 21:00:00

北角城市花園三房連平台戶 呎價低見1.15萬 代理：屬近月低價｜二手樓成交

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北角指標屋苑城市花園錄低層連平台特色戶成交，呎價低見1.15萬元，屬近月低價成交。

北角指標屋苑城市花園錄低層連平台特色戶成交，呎價低見1.15萬元，屬近月低價成交。

撤辣後樓市成交增加，整體樓價則持續尋底，北角指標屋苑城市花園，最新錄低層連平台特色戶成交，呎價低見1.15萬元水平，屬近月低價成交。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，最新錄城市花園8座低層單位易手，單位實用面積921方呎，附連約701方呎平台，採三房兩廳連主人套房設計，景觀眺望園景。單位最新以1,060萬元沽出，較原業主今年2月放盤時開價1,150萬元，累減90萬元或減幅達7.8%，平均實用呎價低見11,509元。據悉，單位原業主於20089月買入價為790萬元，持貨16年，現帳面升值270萬元，期間升幅34%
即睇北角城市花園放盤 (House730)

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