北角屋苑低價及蝕讓湧現！康澤花園兩房633萬有交易｜二手市況

樓市持續整固，不過近期利好消息出現，帶動二手交投回升，北角區屋苑近日交投活躍，惟當中不乏低價及蝕讓個案。其中位處港鐵炮台山站上蓋屋苑康澤花園，最新有兩房劈價超過100萬元，以633萬元沽出，造價創屋苑同類戶今年新低。
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述單位為康澤花園D座低層04室，實用面積約499方呎，兩房間隔，坐向南面眺望山景。最初開價775萬元，最終累減142萬元或約18.3%，以633萬元易手，呎價約12,685元。
據悉，原業主於2000年以218.8萬元購入單位，持貨約25年，現轉售帳面仍大幅獲利414.2萬元，單位期內升值約1.9倍。
港逸軒開放式戶218萬沽 近14年新低
蔡嘉駿指，北角春牧街港逸軒低層B室，實用面積約200方呎，原則一房，現改為開放式間隔。原叫價280萬元，最終減價62萬元或約22.1，至218萬元成交，呎價約10,900元，創屋苑近14年的最低入場價。
蔡嘉駿補充，原業主於2009年以145萬元購入單位，持貨約16年，現轉售帳面賺73萬元，單位期內升值約50.3%。
百福花園海景三房套9年貶值7%
中原地產北角半山豪廷峰分行首席分區營業董事林志達稱，百福花園景福閣中層GH室，實用面積約1,160方呎，三房一套間隔，享海景。單位早於2023年7月起放盤，當時叫價1,488萬元，期間曾因應市況下調叫價，最終以1,188萬元售出，累減300萬元或約20.2%，呎價約10,241元。
林志達透露，新買家屬同區換樓客，鍾情單位景觀，附設豪華品味裝修，更屬於此大廈極少數可外望遊輪碼頭海景，屬罕有優質單位，故斥資入市自用。據了解，原業主於2014年以1,280萬元購入單位，持貨約11年，是次轉售帳面蝕92萬元，單位期內貶值約7.2%。