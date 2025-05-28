北角屋苑低價及蝕讓湧現！康澤花園兩房633萬有交易｜二手市況

港逸軒開放式戶 218 萬沽 近 14 年新低 蔡嘉駿指，北角春牧街港逸軒低層B室，實用面積約200方呎，原則一房，現改為開放式間隔。原叫價280萬元，最終減價62萬元或約22.1，至218萬元成交，呎價約10,900元，創屋苑近14年的最低入場價。 蔡嘉駿補充，原業主於2009年以145萬元購入單位，持貨約16年，現轉售帳面賺73萬元，單位期內升值約50.3%。

百福花園 海景三房套 9 年貶值 7% 7% 中原地產北角半山豪廷峰分行首席分區營業董事林志達稱，百福花園景福閣中層GH室，實用面積約1,160方呎，三房一套間隔，享海景。單位早於2023年7月起放盤，當時叫價1,488萬元，期間曾因應市況下調叫價，最終以1,188萬元售出，累減300萬元或約20.2%，呎價約10,241元。