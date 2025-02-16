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地產
2025-02-16 19:10:00

北角新盤熱賣 港股造好 入市信心增 中原十大屋苑本周末錄9宗成交 迎來小陽春｜樓市數據

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北角新盤紅盤高開，加上港股造好，令買家入市信心增加。中原十大屋苑本周末錄9宗買賣成交，料將迎來「小陽春」。(資料圖片)

北角新盤紅盤高開，加上港股造好，令買家入市信心增加。中原十大屋苑本周末錄9宗買賣成交，料將迎來「小陽春」。(資料圖片)

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中原地產十大屋苑本周末錄得9宗買賣成交，較上星期再增一宗，零成交屋苑減至5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期港股造好，特朗普上場已成定局，料短期內對香港樓市影響有限，加上周末北角新盤熱賣，首輪單位「一Q清袋」，其他一手新盤亦趁旺，紛紛加快推盤步伐，增強買家入市信心，料本月迎來「小陽春」，一及二手交投持續向好。

太古城洞庭閣一伙中高層兩房單位，最新獲用家零議價以600萬元承接。

太古城洞庭閣一伙中高層兩房單位，最新獲用家零議價以600萬元承接。

用家零議價6球買太古城兩房

港島區方面，中原東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，本周末促成太古城洞庭閣中高層D室成交，實用面積489方呎，屬兩房間隔，向東北望市景，於本月初以600萬元放盤，獲用家零議價承接，平均實用呎價12,270元。

美孚新邨本周末錄2

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨本周末錄2宗成交，平均實用呎價9,167元。其中一宗成交為6期蘭秀道27號中層B室，實用面積716方呎，採三房間隔，現以650萬元沽出，平均實用呎價9,078元。據了解，原業主於1996年以298萬元購入該單位，持貨29年轉手，帳面獲利352萬元，升值118%

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沙田第一城本月交投回升，暫錄約12宗買賣成交，已超上月全月錄得7宗，平均呎價報約11,862元水平。

沙田第一城本月交投回升，暫錄約12宗買賣成交，已超上月全月錄得7宗，平均呎價報約11,862元水平。

沙一本月暫錄12 超上月全月7

至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，新春假期過後，整體交投氣氛回升，沙田第一城本月暫錄約12宗成交，已超上月全月的7宗，平均實用呎價約11,862元水平。他指出，近期股市向好，買家對入市信心增加，若業主提供合理議價空間，單位亦有承接。分行最新錄44座低層H單位買賣成交，實用面積304方呎，成交價378萬元，實用平均呎價12,434元。原業主於2007年以118萬元購入物業，持貨18年多，是次沽出帳面賺260萬元，期內升值2.2倍。

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