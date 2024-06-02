二手蝕讓持續，有早年高價買入物業的業主，持貨達10年需損手離場。中原地產北角海璇分行高級分區營業經理許世達表示，分行新近促成北角半山柏傲山買賣成交，單位為2座低層B室，實用面積1,136方呎，採四房連套房間隔，原本開價2,850萬元，最新減價70萬元，以2,780萬元成交，平均實用呎價24,472元。據了解，新買家為同區客，見上址少有放盤，價格合適即入市自用。據了解，原業主於2014年以2,799.5萬元購入上址單位，持貨10年易手，現帳面需蝕19.5萬元，單位期內貶值0.7%。
即睇北角半山柏傲山放盤(HOUSE730)
北角柏傲山套四房2780萬沽 10年帳面跌19.5萬｜二手蝕讓
二手蝕讓持續，有早年高價買入物業的業主，持貨達10年需損手離場。中原地產北角海璇分行高級分區營業經理許世達表示，分行新近促成北角半山柏傲山買賣成交，單位為2座低層B室，實用面積1,136方呎，採四房連套房間隔，原本開價2,850萬元，最新減價70萬元，以2,780萬元成交，平均實用呎價24,472元。據了解，新買家為同區客，見上址少有放盤，價格合適即入市自用。據了解，原業主於2014年以2,799.5萬元購入上址單位，持貨10年易手，現帳面需蝕19.5萬元，單位期內貶值0.7%。