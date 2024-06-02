熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-06-02 11:02:12

北角柏傲山套四房2780萬沽 10年帳面跌19.5萬｜二手蝕讓

分享：
北角半山柏傲山套四房業主10年前高價入市，現沽貨帳面需損手約20萬元離場。

北角半山柏傲山套四房業主10年前高價入市，現沽貨帳面需損手約20萬元離場。

二手蝕讓持續，有早年高價買入物業的業主，持貨達10年需損手離場。中原地產北角海璇分行高級分區營業經理許世達表示，分行新近促成北角半山柏傲山買賣成交，單位為2座低層B室，實用面積1,136方呎，採四房連套房間隔，原本開價2,850萬元，最新減價70萬元，以2,780萬元成交，平均實用呎價24,472元。據了解，新買家為同區客，見上址少有放盤，價格合適即入市自用。據了解，原業主於2014年以2,799.5萬元購入上址單位，持貨10年易手，現帳面需蝕19.5萬元，單位期內貶值0.7%
即睇北角半山柏傲山放盤(HOUSE730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受