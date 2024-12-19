北角柯達大廈高層戶 工業家鍾志平趁低吸納 呎價僅5200元 創13年新低｜工廈市況

本港整體工商物業市場進一步調整，部分優質物業叫價回落至吸引水平，令市場氣氛逐漸回暖，個別實力買家亦趁低吸納。北角工廈柯達大廈2期最新錄高層戶買賣成交，呎價僅約5,218元，創下自2011年以來的新低，新買家為香港著名工業家、創科實業(669)聯合創辦人鍾志平博士及其太太李愛琼，以私人名義購入該物業。

北角工廈柯達大廈2期錄高層戶買賣成交，呎價僅約5,218元，創物業自2011年以來新低，新買家為著名工業家鍾志平博士及其太太。(圖片：鵬程慈善基金) 上手持貨 31 年 帳賺 489 萬 中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，是次成交的工廈單位位於北角健康東街39號柯達大廈2期22樓05室，物業建築面積約2,108方呎，成交價1,100萬元，折合呎價僅約5,218元，創過去13年以來新低。該物業原業主早於1993年以約611萬元購入，持貨長達31年，是次易手帳面獲利約489萬元，升幅約有80%。此外，該物業將以交吉形式易手，由於前業主已付「容忍費」(即業主申請將大廈單位轉換用途後，向地政署繳納的特別費用，以彌補地價差額)，故該單位可作寫字樓用途，而租金叫價亦可較一般單位為高，放租呎價預料在17至18元，預計可為新買家帶來約4厘租金回報。

較 3 年前高位折讓逾 46% 梁錦和指出，柯達大廈2期為北角區內著名工商物業，位處核心地段，交通方便，鄰近港鐵鰂魚涌站、北角站及多條巴士路線，區內配套設施成熟，吸引不少中小型企業及專業服務公司進駐。該物業市場承接力高，具備長遠增值潛力。翻查資料，柯達大廈2期過去10年間的成交呎價，介乎在7,000至9,700元間，是次成交呎價僅約5,218元，相比起2021年該廈高峰期時錄得的9,732元高位折讓逾46%；而新買家鍾志平博士及其夫人顯然看準時機，低位吸納該優質物業，可見工商市場的長遠投資價值。