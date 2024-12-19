北角柯達大廈高層戶 工業家鍾志平趁低吸納 呎價僅5200元 創13年新低｜工廈市況

本港整體工商物業市場進一步調整，部分優質物業叫價回落至吸引水平，令市場氣氛逐漸回暖，個別實力買家亦趁低吸納。北角工廈柯達大廈2期最新錄高層戶買賣成交，呎價僅約5,218元，創下自2011年以來的新低，新買家為香港著名工業家、創科實業(669)聯合創辦人鍾志平博士及其太太李愛琼，以私人名義購入該物業。
較3年前高位折讓逾46%
梁錦和指出，柯達大廈2期為北角區內著名工商物業，位處核心地段，交通方便，鄰近港鐵鰂魚涌站、北角站及多條巴士路線，區內配套設施成熟，吸引不少中小型企業及專業服務公司進駐。該物業市場承接力高，具備長遠增值潛力。翻查資料，柯達大廈2期過去10年間的成交呎價，介乎在7,000至9,700元間，是次成交呎價僅約5,218元，相比起2021年該廈高峰期時錄得的9,732元高位折讓逾46%；而新買家鍾志平博士及其夫人顯然看準時機，低位吸納該優質物業，可見工商市場的長遠投資價值。
他補充，儘管市場短期內仍面對經濟不明朗因素影響，但香港工商物業的長期發展潛力不容忽視，尤其是北角區憑藉其地理優勢、穩定租務需求，加上政府積極為企業尋找更大商機，相信將會吸引更多具前瞻性的買家趁低入市。是次成交不僅顯示市場價格已回調至具吸引力的水平，亦反映買家對優質物業的信心未減，相信隨著整體經濟環境逐步改善，加上政府持續推動商業基建及吸引海外企業進駐，核心區域的工商物業價格有望逐步回升。