北角臨海豪宅盤海璇，新近錄一房海景戶租賃成交。中原地產北角城市分行資深區域營業董事林龍南表示，北角區二手買賣交投較為淡靜，租賃成交則相當活躍。該行新近促成海璇一宗租務成交，單位為5A座高層A室，實用面積364方呎，屬一房開則，向西北面，享開揚海景，可遠眺紅磡及尖沙咀一帶景致。單位原本月租叫價28,000元，最新以27,300元租出，減價700元，平均實用呎租達75元。據悉，業主於2018年10月以1,768萬元購入上述單位，持貨近6年，現租出單位可享租金回報1.85厘。
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北角海璇一房海景戶2.73萬租出 呎租達75元 回報不足2厘｜二手樓租賃
北角臨海豪宅盤海璇，新近錄一房海景戶租賃成交。中原地產北角城市分行資深區域營業董事林龍南表示，北角區二手買賣交投較為淡靜，租賃成交則相當活躍。該行新近促成海璇一宗租務成交，單位為5A座高層A室，實用面積364方呎，屬一房開則，向西北面，享開揚海景，可遠眺紅磡及尖沙咀一帶景致。單位原本月租叫價28,000元，最新以27,300元租出，減價700元，平均實用呎租達75元。據悉，業主於2018年10月以1,768萬元購入上述單位，持貨近6年，現租出單位可享租金回報1.85厘。