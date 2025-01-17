北角豪宅連環蝕讓 業主一手入市最傷唔見逾「5球」｜二手市況

新一年二手樓市「捱打」局面未改，部分一手入市多年的業主亦決定忍痛蝕賣離場。北角出現豪宅連環蝕讓情況，其中維港頌一個三房最新以2,900萬元售出，以原業主8年前一手買入價計算，現轉售帳面虧損近540萬元或16%離場。

市場消息指，維港頌5座中層A室，實用面積約1,048方呎，三房一套房連工人套房間隔，以2,900萬元易手，呎價約27,672元。原業主於2017年以約3,439.4萬元一手買入單位，持貨約8年，現轉售帳面損失539.4萬元，單位期內貶值約15.7%。

翻查資料，屋苑近月沽貨的業主基本上均告損手，當中蝕幅較大為7座高層B室，實用面積約1,270方呎，去年10月以4,230萬元成交，呎價約33,307元，按上手業主於2017年買入價5,751.4萬元計算，持貨約7年轉售帳面慘輸1,521.4萬元或約26.5%。資料顯示，維港頌位於北角城市花園道32號，2019年入伙，共有6座，提供378個單位。