二手蝕讓成交未停，北角單幢樓兩房業主買入單位近10年，帳面也要輸77萬元。中原地產北角城市分行資深區域營業董事林龍南表示，新近促成北角DIVA高層B室成交，單位實用面積493方呎，採兩房間隔，享開揚景觀，並附設靚裝修。單位放盤已一段時間，最新下調叫價至1,080萬元，最後以926萬元沽出，折合實用呎價18,783元。據了解，原業主於2014年以1,003萬元購入上述單位，持貨近10年，是次沽出帳面需蝕讓77萬元，期內貶值7.7%；若計及使費，料實際大幅虧損約130萬元離場。
即睇北角DIVA放盤(HOUSE730)
北角DIVA兩房926萬沽 持貨近10年都要蝕77萬｜二手蝕讓
二手蝕讓成交未停，北角單幢樓兩房業主買入單位近10年，帳面也要輸77萬元。中原地產北角城市分行資深區域營業董事林龍南表示，新近促成北角DIVA高層B室成交，單位實用面積493方呎，採兩房間隔，享開揚景觀，並附設靚裝修。單位放盤已一段時間，最新下調叫價至1,080萬元，最後以926萬元沽出，折合實用呎價18,783元。據了解，原業主於2014年以1,003萬元購入上述單位，持貨近10年，是次沽出帳面需蝕讓77萬元，期內貶值7.7%；若計及使費，料實際大幅虧損約130萬元離場。