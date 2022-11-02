北部都會區｜未來5年料僅1.3萬伙私樓落成 仲量聯行：供應緊絀將支持樓價

屬本港未來策略發展據點的北部都會區，仲量聯行在今日(2日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，該區的發展將帶動區內住屋需求，未來5年將有約13,000伙私人住宅單位落成，當中超過三成已預售，在新供應緊絀的情況下，將支持該區樓價，令樓價跑贏大市。

新私樓供應緊絀的情況於北區尤其顯著。根據規劃署於2021年3月發布的人口增長預測，北區人口於2023至2027年間將增加36,900人，但預測同期私人住宅供應量僅4,500伙，可容納約12,000人居住。仲量聯行研究部執行董事黃志輝表示，施政報告已公布更多北部都會區發展計劃的細節，該區將受惠於北都公路、中鐵綫及深港西部鐵路的基建項目，與其他區域的連繫及交通便捷程度將進一步加強，有助支持該區未來發展。隨著交通網絡進一步擴大，將令區內人口增加，帶動住屋需求。而該區同時被定位為香港另一個主要就業中心，政府已加快新田科技城的發展，並宣布將金鐘道政府合署40%的辦公室樓面遷往北部都會區，料將刺激住屋需求。