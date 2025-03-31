北部都會區採用片區開發模式，政府正就3個片區開發試點，邀請發展商提交意向書，今日(31日)中午截止。發展局表示，截至今日，共收到22份意向書，包括本地和內地的發展商、承建商、綜合企業和電商物流公司等。 發展局表示，會隨即整理及分析蒐集到的意見，以決定「片區開發」試點的範圍、發展參數、工程要求和財務安排等，從而敲定日後招標的細節和條款。局方又指，由於有關意見涉及來自個別企業的商業敏感資料，不宜公開，但日後招標的條款會適當地反映有關意見。



今早陸續有發展商代表到現場遞交意向書，包括新世界發展(017)及華懋集團；而長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、會德豐地產、信和置業(083)亦有提交意向書。 北部都會區的3個片區開發試點包括洪水橋/厦村新發展區、粉嶺北新發展區和新田科技城。發展商進行土地平整及建設基礎設施後，能保留部分用地發展，佔比率為19%至33%。據了解，政府最快年內就其中洪水橋及粉嶺北片區項目正式招標。

仲量聯行：開發宜採取新模式 應由產業帶動 仲量聯行估價諮詢部主管區建強表示，北部都會區為香港未來重點發展的地區，亦可能成為未來增長動力的火車頭，首個片區截收意向，獲不少發展商遞交意向書，屬意料之內。然而，目前商住樓市前景仍未明朗，住宅新供應仍然龐大，建築成本及利息仍然高企，發展商無論競投片區或其他土地均不會如以往般積極。 若要利用北部都會區帶動本港經濟，開發宜採取新模式，應由產業帶動，吸引產業落戶最重要，而非以售出地皮為成功指標，政府應思考如何吸引產業落戶北都，有經濟活動後，再配合基建，自然能給予發展商更多信心，地價可望看高一線。