北部都會區3個「片區開發」試點最少收12份意向書 長實、新世界、華懋有遞交

北部都會區採用片區開發模式，政府正就3個片區開發試點，邀請發展商提交意向書，今日(31日)中午截止。市場消息指，最少有12間財團或發展商提交意向書，當中現場遞交有新世界發展(017)及華懋集團；而長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、會德豐地產、信和置業(083)亦有提交意向書。
北部都會區的3個片區開發試點包括洪水橋/厦村新發展區、粉嶺北新發展區和新田科技城。發展商進行土地平整及建設基礎設施後，能保留部分用地發展，佔比率為19%至33%。據了解，政府最快年內就其中洪水橋及粉嶺北片區項目正式招標。
仲量聯行：開發宜採取新模式 應由產業帶動
仲量聯行估價諮詢部主管區建強表示，北部都會區為香港未來重點發展的地區，亦可能成為未來增長動力的火車頭，首個片區截收意向，獲不少發展商遞交意向書，屬意料之內。然而，目前商住樓市前景仍未明朗，住宅新供應仍然龐大，建築成本及利息仍然高企，發展商無論競投片區或其他土地均不會如以往般積極。
若要利用北部都會區帶動本港經濟，開發宜採取新模式，應由產業帶動，吸引產業落戶最重要，而非以售出地皮為成功指標，政府應思考如何吸引產業落戶北都，有經濟活動後，再配合基建，自然能給予發展商更多信心，地價可望看高一線。
高力：政府在規劃上賦予業界更大自主權和靈活性
高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵指，是次意向書邀請的反應，反映市場對於片區開發的興趣，有正面且積極的信號，有意配向政府於土地革新的規劃以及參與北部都會區，達成融入國家大局，香港產業升級轉型的決心。然而，片區發展的難度在於綜合性規劃各類型設施，包括住宅、人才公寓、創新產業用地及區內道路平整與基建等，項目要得以成功，關鍵除了發展商的規劃遠目及經驗外，片區外的基建連接，同樣極為關鍵，目前就北都相關並已規劃的主要建設，例如北部公路、北環綫及其支綫等，預期完工日期均離實際設施啟用日期有所滯後，如此除了令發展商對投標意欲保守外，更加增加了發展時人手以及物流的難度，建議政府在項目的推展上，同樣以全速配合的態度，與業界保持步伐一致，實現願景。同時為了吸引更多市場力量參與，建議政府在規劃上賦予私人業界更大的自主權和靈活性，以便更好地滿足產業發展的實際需求。
李婉茵續指，片區開發規模龐大，發展商並需就區內土地平整及基礎建設進行發展，項目週期更長，對於各階段的資金回籠以及融資需求會有更多的風險考量。建議政府能及早落實較早前針對「公私營房屋比例」的靈活安排以及土地投資可分期繳付的可行性細節外，就項目的融資安排上，可充當擔保人角色，以緩解私人發展商在目前相對高息的經濟環境下，緩衝風險。