北都半新盤淪蝕讓災區 樓價蒸發逾40% 開放式戶跌穿3球｜二手市況

賴作智透露，新買家為區內年輕人，見單位質素高，間隔合用，價錢吸引，即決定入市單位作自住之用。據了解，原業主於2018年以約505萬元購入單位，持貨約7年，是次沽售帳面虧損約207萬元，單位期內貶值約41%。

中原地產上水龍豐分行副區域營業經理賴作智表示，高爾夫．御苑7座中層G室，實用面積約280方呎，開放式間隔。早於2022年開始放盤，當時叫價約450萬元，經多番調整叫價，近日降價至300萬元，最終以298萬元易手，累減152萬元或約33.8%，呎價約10,643元。

高爾夫．御苑現有約19個單位放盤，最低入場費由約393萬元起。(資料圖片)

一房 7 年跌價逾 336 萬

利嘉閣地產上水區高級區域董事何鑫指，高爾夫．御苑7座高層C室，實用面積約375方呎，一房連開放式廚房間隔，坐向南，外望高爾夫球場景。新買家為外區客，早前透過利嘉閣真盤源平台尋覓筍盤，見上述單位放盤，即聯絡代理預約睇樓。客人認為單位間隔合用，保養簇新，加上屋苑環境寧靜優美，即落實洽購，並以400萬元購入，呎價約10,667元。

據悉，原業主於2018年以約736.3萬元一手買入單位，持貨約7年，現轉售帳面損失336.3萬元，單位期內跌價約45.7%。他補充，該屋苑現有約19個單位放盤，最低入場費由約393萬元起。