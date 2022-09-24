匯景花園三房跌穿8球 銀行「估凸價」逾百萬

市場預期本周儲局宣布加息後，本港銀行會跟隨上調按息，樓市氣氛持續偏軟下，港鐵上蓋的藍田匯景花園，近日有業主一減再減，累減逾百萬元後，終以790萬元沽出3房戶，屋苑3房單位跌穿8球，三間銀行對上述成交價「估凸價」逾百萬。

因應本港面臨加息，有業主睇淡後市，減價沽貨。美林物業林小燕表示，滙景花園14座低層B室，實用面積612方呎，屬3房間隔，望內園，內櫳企理，業主原放盤叫價約900萬元，因應市況回軟，近日調低叫價至790萬元沽出，實用呎價約12,908元，屬近期屋苑「平價」成交。

據了解，單位業主本月初原放盤叫價900萬元，最終減至790萬元易手，累減110萬，減幅12%，折合實用呎價約12,908元。有市場指出指，8月同類型單位於15座高層C室，面積相同，成交價約920萬元，若以此計算，上述14座最新成交價，一個月內跌逾百萬元，有指重返2017年造價水平。

有市場指出指，8月同類型單位平均成交價約920萬元，若以此計算，上述14座最新成交價，一個月內跌逾百萬元。按三間銀行包括恒生銀行、匯豐銀行 及中銀香港，對上述成交單位估價徘徊905萬至919萬元，上述成交價低銀行估價逾百萬元，雖然一般理解銀行「估凸價」，是指單位造價低，屬「筍盤」，不過，若造價大幅低過物業估價，有機會影響銀行拒絕承造按揭貸款，入市前宜查詢及了解詳情。