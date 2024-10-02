十一國慶假新盤成交錄27宗 海璇II連沽2伙 吸金逾9000萬｜一手市況

減息刺激，加上股市轉旺，帶動新盤交投氣氛熱烈，綜合市場資訊，國慶單日一手市場錄得約27宗成交。新鴻基地產(016)旗下3盤有交易，包括已屆現樓新盤北角「海璇II」連沽2伙，套現9,658.8萬元，當中第2座16樓A室，實用面積1,483方呎，四房間隔，連一個車位以5,738.8萬元招標售出，呎價約38,697元，買家成交期為360日。 同系元朗新盤The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」同日售出2伙兩房，成交單位為第6座3樓A室，實用面積462方呎，成交價683.43萬元，呎價約14,793元；以及第6座8樓K室，實用面積492方呎，成交價720.95萬元，呎價約14,653元。

至於同系屯門新盤「NOVO LAND」第3B期亦錄得兩宗成交，單位為Fiskars 第2A座25樓和29樓E室，實用面積252方呎，開放式間隔，分別以315.98萬元和320.56萬元售出，呎價為12,539元和12,721元。