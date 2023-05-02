十大屋苑上月交投降33%

二手交投表現持續向好，據中原地產統計，十大屋苑過去周末兩日共錄14宗成交，重上雙位數水平，創8個周末新高，按周增55.6%，連升2周；計及昨日，3天假期則累錄16宗成交。不過總結4月全月，十大屋苑共錄154宗成交，按月跌33.3%。

指標屋苑中，僅得太古城成交量按月增加，4月錄得20宗，較3月的18宗多11%，其餘9個屋苑均見回落，當中跌幅最大為黃埔花園，4月錄得15宗，較3月的35宗急挫57%。其次為錄得14宗的海怡半島，減少48%。緊隨兩個新界屋苑，沙田第一城及映灣園分別錄得13宗及7宗，跌40.9%及41.7%。

美孚新邨 太古城呎價按月跌半成

至於呎價表現方面，則錄「6跌4升」，表現最曳為美孚新邨，4月報11,486元，較3月的12,146元，挫5.4%；另太古城報17,300元，較3月的18,253元，跌5.2%。表現最佳為沙田第一城，4月報16,344元，較3月的15,032元，升8.7%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，上月的復活節假期為香港復常後首個長假期，港人報復式外遊，令樓市急降溫，睇樓量及成交量均明顯減少。隨著市民外遊返港，月底樓市氣氛已逐步回升。五一勞動節長周末，白石角全新盤開售，樓市再次轉活，加上五一假期港人多數留港消費，消費市道及市場氣氛大為好轉，市場亦預計本周美國聯儲局將會最後一次加息，刺激樓市交投氣氛，不少買家加快入市決定。