十大屋苑交投反彈 太古城兩房6年實蝕百萬沽

部分二手業主擴大議價空間，帶動十大屋苑交投由低位回升，惟仍處於單位數。據中原地產統計，十大屋苑於過去周末兩日共錄9宗成交，按周反彈2倍，惟仍有4個屋苑零成交，包括康怡花園、海怡半島、新都城及沙田第一城。至於利嘉閣地產分行網絡數據顯示，十大指標屋苑過去周末錄8宗成交，按周亦回升60%，惟已連續3周處於單位數，且半數屋苑「食白果」，反映市況持續緩慢。

中原趙鴻運表示，太古城本月暫錄16宗成交，包括周末成交的翠湖台洞庭閣中高層C室，實用面積580方呎，兩房間隔，向西南望街景，附有靚裝修。原開價1,150萬元，累減276萬元，至874萬元沽出，呎價15,069元。原業主於2017年11月以930萬元入市，持貨6年，現轉手帳面損失56萬元或約6%。計及使費後，料實蝕約109萬元離場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤接連推出，定價甚有競爭力，續搶市場焦點，二手交投受壓，部分心急放盤業主唯有略為擴大議幅吸引買家，現時買家於一手及二手市場兩邊遊走，選擇心水筍盤入市。

利嘉閣地產總裁廖偉強指，首季消化不少二手盤源，而樓價目前累升近8%，面對業主叫價相對企硬，部分準買家轉為觀望心態，預期買家仍需時適應樓價有所上升，並待新盤向隅客回流，二手交投方會逐步回升。

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