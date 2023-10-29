十大屋苑周末交投回落40% 中原：「捧蛋」屋苑收窄至4個｜二手市況

樓市「減辣」後首個周末，十大屋苑交投仍於低位徘徊。據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(28及29日)錄得6宗成交，較上周末的10宗減少40%，惟仍較前周4宗成交多；成交屋苑包括鰂魚涌太古城、康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊；而零成交屋苑則收窄至4個，為荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、沙田第一城及東涌映灣園。
陳永傑：購買力四散至各區二手及新盤市場
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》落實為樓市減辣，屬正面訊息，市場氣氛有所好轉，睇樓量亦明顯增加，買家四出覓筍盤。雖然整體成交未見急增，但筍盤仍具承接力，成交面擴散至十大屋苑以外的平盤，加上減辣後新盤積極起動，部分購買力流向一手，令十大屋苑成交輕微回落。
太古城三房套劈價180萬易主
港島區三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島於周末各錄得1宗成交。中原地產太古城東山閣分行分區營業經理莊劍嵐表示，太古城銀柏閣中層F室，實用面積約897方呎，三房套房間隔，向西南，享開揚園景。原業主於今年8月以1,630萬元放盤，最終獲用家以1,450萬元承接，累減180萬元或約11%，呎價約16,165元。
原業主於2011年6月以1,018萬元買入單位，持貨超過12年，現轉手帳面獲利432萬元，單位期內升值約42.4%。莊劍嵐補充，《施政報告》出台後，太古城睇樓量略為增加，個別業主反價，惟交投未見改善，本月錄得16宗成交，平均實用呎價約15,722元。
黃埔花園兩房賣668萬
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸指，黃埔花園周末錄得1宗成交，《施政報告》後暫錄得3宗成交；最新成交為2期14座中層H室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以668萬元沽出，呎價約14,335元。
新都城兩房呎售15384元
中原地產將軍澳蔚藍灣畔分行經理關偉豪稱，「減辣」後將軍澳交投暢旺，周末錄得超過10宗二手成交，其中新都城佔1宗，成交單位為1期6座中層G室，實用面積約364方呎，兩房間隔，以560萬元成交，呎價約15,384元。
嘉湖山莊三房套540萬沽
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，《施政報告》後嘉湖山莊錄得2宗成交，周末成交佔1宗，單位為景湖居13座高層B室，實用面積約630方呎，三房套房間隔，以540萬元沽出，呎價約8,571元。原業主於2009年8月以173萬元買入單位，是次易手帳面賺367萬元，單位期內升值約2.1倍。