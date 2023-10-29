十大屋苑周末交投回落40% 中原：「捧蛋」屋苑收窄至4個｜二手市況

樓市「減辣」後首個周末，十大屋苑交投仍於低位徘徊。據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(28及29日)錄得6宗成交，較上周末的10宗減少40%，惟仍較前周4宗成交多；成交屋苑包括鰂魚涌太古城、康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊；而零成交屋苑則收窄至4個，為荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、沙田第一城及東涌映灣園。

陳永傑：購買力四散至各區二手及新盤市場

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》落實為樓市減辣，屬正面訊息，市場氣氛有所好轉，睇樓量亦明顯增加，買家四出覓筍盤。雖然整體成交未見急增，但筍盤仍具承接力，成交面擴散至十大屋苑以外的平盤，加上減辣後新盤積極起動，部分購買力流向一手，令十大屋苑成交輕微回落。