十大屋苑周末僅3成交 大瀉73% 創9個月新低

中原莊劍嵐稱，太古城周末錄得2宗成交，包括景天閣中層A室兩房戶，實用面積592方呎，原開價1,250萬元，放盤不足2個月，以1,195萬元易手，呎價20,186元。中原伍耀祖指，嘉湖山莊周末錄1宗成交，為景湖居4座高層F室兩房戶，面積442方呎，以500萬元沽出，呎價11,312元。

樓市聚焦一手市場，二手交投急劇萎縮。據中原地產統計，十大屋苑過去周末兩日僅錄得3宗成交，按周急瀉72.7%，高於去年七一假期周末的1宗成交，創9個月新低。當中8個屋苑成交「捧蛋」，僅得太古城及嘉湖山莊有成交。

陳永傑：一手搶客 二手筍盤消化

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手新盤繼續搶去市場焦點，二手交投難免受壓，加上平價二手筍盤早已被市場消化，惟買家普遍未有追價入市，業主議幅亦有限，令二手交投膠著，相信今季樓市焦點仍落於新盤市場。

一手業主沽皓畋兩房 實蝕348萬

另外，二手蝕讓交投續現。市場消息指，何文田半新樓皓畋2座低層G室，兩房連書房間隔，面積676方呎，以1,285萬元售出，呎價約19,008元。原業主於2017年8月以1,562萬元一手買入單位，持貨近6年轉售帳面虧損277萬元，單位貶值近18%；計及使費恐實蝕348萬元離場。

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