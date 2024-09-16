十大屋苑周末兩日錄12宗成交 按周增1倍 利嘉閣：剛需買家減息前先入市

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，美國議息前夕，部分有剛性需求的二手買家，都趁落實減息前率先入市，加上減息前推出的新盤，都以貨尾為主，令市場焦點重返二手市場，大型屋苑的成交亦得以重回前周的水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(14日至15日)十大指標屋苑錄得約12宗二手成交，較對上個周六、日(7日至8日)的6宗，按周回升1倍，成交量重回雙位數水平。

廖偉強稱，議息結果將於香港時間周四(18日)揭盅，減息機會甚大；預計當美國減息後，樓市的氣氛會開始升溫。只要二手業主不會因為減息抱有幻想而轉強硬，成交量可望進一步轉趨活躍。