十大屋苑周末兩日錄12宗成交 按周增1倍 利嘉閣：剛需買家減息前先入市

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，美國議息前夕，部分有剛性需求的二手買家，都趁落實減息前率先入市，加上減息前推出的新盤，都以貨尾為主，令市場焦點重返二手市場，大型屋苑的成交亦得以重回前周的水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(14日至15日)十大指標屋苑錄得約12宗二手成交，較對上個周六、日(7日至8日)的6宗，按周回升1倍，成交量重回雙位數水平。
廖偉強稱，議息結果將於香港時間周四(18日)揭盅，減息機會甚大；預計當美國減息後，樓市的氣氛會開始升溫。只要二手業主不會因為減息抱有幻想而轉強硬，成交量可望進一步轉趨活躍。
在過去兩天的十大指標屋苑中，仍有5個屋苑未能錄得成交。若按地區劃分，以九龍區表現最好，4個成分屋苑共錄得6宗成交。其中，美孚新邨及新都城都顯著回升，分別錄得4宗及2宗成交。另外，港島區的康怡花園及太古城，成交亦急增，分別錄得2宗及3宗成交。
美孚新邨高層戶663萬易主
利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰稱，剛過去的周六日，美孚新邨連錄約4宗成交，其中一宗為三期百老匯街68號高層C室，實用面積約793方呎，成交價約663萬元，呎價約8,361元；而另一宗為三期百老匯街82號低層C室，實用面積約581方呎，以約518萬元易手，呎價約8,916元。
太古城低層戶779萬成交
利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑表示，剛過去的周六日太古城錄得3宗成交。其中北海閣一個低層G室，實用面積約572方呎，成交價約779萬元，呎價約13,619元。