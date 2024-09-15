十大屋苑周末成交創半年新高 港島區最旺 中原：買家減息前趁低偷步吸筍盤

二手交投氣氛回暖，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(14及15日)錄得15宗成交，較上周末的8宗大幅增加87.5%，成交量屬今年3月下旬至今約半年新高。當中港島區3個成分屋苑表現最活躍，鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島各錄得3宗成交；零成交屋苑收窄至2個，分別為藍田麗港城及沙田第一城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場普遍預計美國聯儲局將於下周的議息會議上宣布減息，最近市場氣氛持續好轉，樓市氣氛亦正面，不少買家在減息前趁低偷步吸納筍盤，帶動睇樓量及成交量明顯回升，相信減息後樓市將持續回暖。