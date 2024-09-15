十大屋苑周末成交創半年新高 港島區最旺 中原：買家減息前趁低偷步吸筍盤

二手交投氣氛回暖，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(14及15日)錄得15宗成交，較上周末的8宗大幅增加87.5%，成交量屬今年3月下旬至今約半年新高。當中港島區3個成分屋苑表現最活躍，鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島各錄得3宗成交；零成交屋苑收窄至2個，分別為藍田麗港城及沙田第一城。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場普遍預計美國聯儲局將於下周的議息會議上宣布減息，最近市場氣氛持續好轉，樓市氣氛亦正面，不少買家在減息前趁低偷步吸納筍盤，帶動睇樓量及成交量明顯回升，相信減息後樓市將持續回暖。
太古城兩房貶值一成沽
太古城於周末交投加快，連錄3宗成交。中原地產太古城高級區域營業董事張光耀指，太古城華山閣低層F室，實用面積約685方呎，三房間隔。今年7月叫價770萬元，累減51萬元或約6.6%，至719萬元沽出，呎價約10,496元，呎價僅約1萬元，屬平價成交。原業主於2003年以175萬元購入單位，帳面獲利544萬元，物業21年間大幅升值約3.1倍。
康怡花園兩房造價下試6球關口
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑說，康怡花園本周末連錄3宗成交，按周增加2宗，成交量創一年半以來的同期高位，平均實用呎價約11,977元，按周則跌7.4%。屋苑近期兩房造價不斷下試低位，逼近600萬元關口，新成交包括E座中層14室，兩房間隔，實用面積約524方呎，以610萬元沽出，呎價約11,641元。
海怡半島三房現低價成交
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得3宗成交，包括1宗低價三房成交，為12座低層E室，實用面積約633方呎，三房套房間隔，以670萬元沽出，呎價約10,585元。另9座中層H室四房，實用面積約739方呎，原開價1,100萬元，最後減價79萬元或約7.2%，以1,021萬元易手，呎價約13,816元。
新都城兩房呎售1.22萬
中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪指，將軍澳新都城本周末連錄2宗成交，較對上周末零成交有改善。新都城2期10座中層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以538萬元沽出，呎價約12,200元。原業主於2010年以240萬元買入單位，持貨約14年，現沽貨帳面獲利298萬元，物業期內升值約1.2倍。
嘉湖山莊周末錄1宗成交
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊睇樓氣氛不俗，但買家心態仍然審慎，本周末錄得1宗成交，較上周同期減少1宗。新成交單位為麗湖居6座高層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔。原叫價430萬元，減價45萬元或10.5%，以385萬元沽出，呎價約8,632元。原業主於1999年以163.8萬元買入單位，現沽貨帳面獲利221.2萬元，單位於25年間升值近1.4倍。