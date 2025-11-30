十大屋苑周末成交按周回升14.3% 全月則按月減12.4% 量跌價升 ｜二手市況

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末市民情緒不佳，睇樓及買賣意欲一般，十大屋苑本周末錄8宗成交，按周增加1宗，平穩橫行。11月全月錄191宗成交，按月減少12.4%，成交呎價方面，太古城受個別成交影響錄跌幅，其他9個屋苑均錄升幅。中原城市領先指數CCL最新報143.46點，連升3周，向上升穿143點撤辣前低位，反映樓價已觸底回升，相信待市民心情平復後，成交量會回升。
港島區指標屋苑均未錄成交
港島區方面，三個指標屋苑周末均未錄成交。中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，業主看好後市，陸續收窄議價空間，部份更封盤反價，拖慢成交。太古城本周末未錄成交，全月累錄18宗成交，按月下跌14.3%，受個別成交拖累，平均呎價下跌4.9%，報14,554元。
新都城全月錄12宗成交
九龍區方面，中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，新都城本周末錄1宗成交，全月錄12宗成交。周末成交單位為新都城二期10座高層C室，實用面積363方呎，兩房間隔，現以552萬元成交，呎價15,207元。
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，本月區內二手交投氣氛明顯轉活，美孚新邨今個周末錄1宗成交，全月最終錄44宗成交，平均呎價10,088元，按月分別上升47.8%及1.3%，交投造好。
嘉湖山莊全月累錄29宗按月少 6.5%
新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，全月累錄29宗，較上月少2宗或約6.5%。周末成交單位為，賞湖居6座低層C室，實用面積551方呎，三房間隔，現以470萬元成交，呎價8,530元。據悉，原業主於2005年以123萬元購入單位，持貨20年，是次轉手帳面獲利347萬元，單位升值2.8倍。
沙田第一城成交量全月按月跌29.6%
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城周末錄2宗成交，全月錄19宗，按月下跌29.6%。周末成交包括，51座低層E室，實用面積284方呎，一房間隔，現以415萬元成交，呎價約14,613元。另1宗成交為，9座低層E室，實用面積451方呎，三房間隔，成交價533萬元，呎價11,818元。