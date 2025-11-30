十大屋苑周末成交按周回升14.3% 全月則按月減12.4% 量跌價升 ｜二手市況

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末市民情緒不佳，睇樓及買賣意欲一般，十大屋苑本周末錄8宗成交，按周增加1宗，平穩橫行。11月全月錄191宗成交，按月減少12.4%，成交呎價方面，太古城受個別成交影響錄跌幅，其他9個屋苑均錄升幅。中原城市領先指數CCL最新報143.46點，連升3周，向上升穿143點撤辣前低位，反映樓價已觸底回升，相信待市民心情平復後，成交量會回升。

港島區指標屋苑均未錄成交 港島區方面，三個指標屋苑周末均未錄成交。中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，業主看好後市，陸續收窄議價空間，部份更封盤反價，拖慢成交。太古城本周末未錄成交，全月累錄18宗成交，按月下跌14.3%，受個別成交拖累，平均呎價下跌4.9%，報14,554元。

新都城全月錄 12 宗成交 九龍區方面，中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，新都城本周末錄1宗成交，全月錄12宗成交。周末成交單位為新都城二期10座高層C室，實用面積363方呎，兩房間隔，現以552萬元成交，呎價15,207元。 中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，本月區內二手交投氣氛明顯轉活，美孚新邨今個周末錄1宗成交，全月最終錄44宗成交，平均呎價10,088元，按月分別上升47.8%及1.3%，交投造好。