熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 高市早苗 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-11-23 22:35:00

十大屋苑周末成交按周回落56.3% 一半屋苑零成交 中原：樓價上升 新盤分薄二手客源｜二手市況

分享：
十大屋苑周末成交按周回落56.3% 一半屋苑零成交 中原：樓價上升 新盤分薄二手客源｜二手市況

十大屋苑周末成交按周回落56.3% 一半屋苑零成交 中原：樓價上升 新盤分薄二手客源｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末的16宗，按周減少56.3%，重返單位數水平，並創11周新低，當中有5個屋苑零成交。太古城及黃埔花園表現最好，各錄2宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現時一手及二手市場買家信心一致，均看好後市，整體樓市表現活躍。新盤市場銷情持續強勁，上周五再有全新盤即日沽清，二手市場同樣熱鬧，現時入市買家以用家為主，隨著樓價持續上升，議價時間有所延長，加上新盤百花齊放，分薄客源，令二手成交速度減慢，惟整體二手市場表現仍保持活躍。

十大屋苑周末成交按周回落56.3% 一半屋苑零成交 中原：樓價上升 新盤分薄二手客源｜二手市況

美孚新邨本周末錄1宗成交。(資料圖片)

太古城周末錄2宗成交

港島區方面，中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得2宗成交，其中包括泰山閣低層F室，實用面積582方呎，間隔屬屋苑兩房則王，向正南，望球場及街景，以818萬元易手，呎價14,055元。趙氏指，隨樓市氣氛向好，業主收窄議價空間，買家亦陸續接受樓價回升的事實，加快入市。太古城本月累錄11宗成交，下半月成交速度加快，錄得7宗成交。

九龍區方面，中原地產西九龍美孚高級資深分區營業經理黃惠霞表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，為二期吉利徑7號中層D室，實用面積705方呎，三房間隔，叫價750萬元，成交價728萬元，呎價10,326元。

adblk5
十大屋苑周末成交按周回落56.3% 一半屋苑零成交 中原：樓價上升 新盤分薄二手客源｜二手市況

黃埔花園按周減6成。(資料圖片)

黃埔花園成交按周6

中原地產黃埔站副分區營業經理王子健表示，黃埔花園本周末錄得2宗成交，相比上周末5宗減少6成。成交包括22座高層H室，實用面積389方呎，以500萬元成交，呎價12,853元。此外，58座高層B室，實用面積680方呎，三房套房間隔，以838萬元易手，呎價12,324元。

新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行高級資深分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本周末錄得1宗成交，按周無升跌。最新錄46座中層F室成交，實用面積284方呎，兩房間隔，以408萬元沽出，呎價14,366元。原業主於1996年以157萬元購入單位，持貨29年，面獲利251萬元，單位升1.6倍。

十大屋苑周末成交按周回落56.3% 一半屋苑零成交 中原：樓價上升 新盤分薄二手客源｜二手市況

沙田第一城本周末成交按周無升跌。(資料圖片)

嘉湖山莊成交量按周回落80%

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，較上周末的5宗回落80%，呎價9,338元，按周升14.7%。最新成交為美湖居4座高層C 3，實用面積544方呎，房間隔，開價530萬元，放盤1個月即沽出，減價22萬元，以508萬元成交，呎價9,338元。據了解，原業主於201610月以438.8萬元購入單位，持貨約9年，面獲利69.2萬元，升值15.8%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

十大屋苑周末成交按周回落56.3% 一半屋苑零成交 中原：樓價上升 新盤分薄二手客源｜二手市況

追蹤am730 Google News