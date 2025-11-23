十大屋苑周末成交按周回落56.3% 一半屋苑零成交 中原：樓價上升 新盤分薄二手客源｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末的16宗，按周減少56.3%，重返單位數水平，並創11周新低，當中有5個屋苑零成交。太古城及黃埔花園表現最好，各錄2宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現時一手及二手市場買家信心一致，均看好後市，整體樓市表現活躍。新盤市場銷情持續強勁，上周五再有全新盤即日沽清，二手市場同樣熱鬧，現時入市買家以用家為主，隨著樓價持續上升，議價時間有所延長，加上新盤百花齊放，分薄客源，令二手成交速度減慢，惟整體二手市場表現仍保持活躍。

太古城周末錄 2 宗成交 港島區方面，中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得2宗成交，其中包括泰山閣低層F室，實用面積582方呎，間隔屬屋苑兩房則王，向正南，望球場及街景，以818萬元易手，呎價14,055元。趙氏指，隨樓市氣氛向好，業主收窄議價空間，買家亦陸續接受樓價回升的事實，加快入市。太古城本月累錄11宗成交，下半月成交速度加快，錄得7宗成交。 九龍區方面，中原地產西九龍美孚高級資深分區營業經理黃惠霞表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，為二期吉利徑7號中層D室，實用面積705方呎，三房間隔，叫價750萬元，成交價728萬元，呎價10,326元。