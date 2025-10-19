十大屋苑周末成交按周多20% 中原：預期月底減息進一步帶旺樓市｜樓市數據

樓市交投氣氛暢旺，中原地產指，十大屋苑本周末(18及19日)錄得11宗成交，按周增加2宗或22.2%。當中黃埔花園錄得4宗買賣最活躍，其次為嘉湖山莊錄得2宗，太古城、麗港城、新都城、沙田第一城及映灣園各錄1宗；康怡花園、海怡半島及美孚新邨則「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期整體市況向好，買家入市信心增，近期市場上沒有大型新盤推出，一手及二手市場平穩向好發展，昨日港島區新盤亦錄即日沽清的佳績，市場預期月尾美國會再減息，預期市場氣氛會進一步轉旺。