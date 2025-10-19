十大屋苑周末成交按周多20% 中原：預期月底減息進一步帶旺樓市｜樓市數據

樓市交投氣氛暢旺，中原地產指，十大屋苑本周末(18及19日)錄得11宗成交，按周增加2宗或22.2%。當中黃埔花園錄得4宗買賣最活躍，其次為嘉湖山莊錄得2宗，太古城、麗港城、新都城、沙田第一城及映灣園各錄1宗；康怡花園、海怡半島及美孚新邨則「食白果」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期整體市況向好，買家入市信心增，近期市場上沒有大型新盤推出，一手及二手市場平穩向好發展，昨日港島區新盤亦錄即日沽清的佳績，市場預期月尾美國會再減息，預期市場氣氛會進一步轉旺。
太古城兩房750萬易手
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，太古城本周末錄得1宗成交，較上周無升跌。屋苑最新錄得恆山閣中層A室交投，單位實用面積約593方呎，兩房間隔。單位坐向東北，享園景，以750萬元沽出，呎價約12,648元。
麗港城三房呎價不足1萬成交
中原地產麗港城分區營業經理洪金興稱，麗港城周末錄得1宗買賣，單位為3座低層E室，實用面積約687方呎，三房間隔，以685萬元沽出，呎價約9,971元。原業主於2013年以571萬元買入單位，持貨約12年，現轉售帳面獲利114萬元或約20%。
新都城兩房16年升值近1.9倍
中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，新都城周末錄得一宗成交，單位為2期10 座高層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以523.8萬元易手，呎價約14,430元。原業主於2009年以183萬元買入單位，持貨約16年，現轉售帳面賺340.8萬元，單位期內升值近1.9倍。
沙田第一城兩房410萬易主
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠指，沙田第一城本月暫錄9宗成交，周末錄得1宗買賣，單位為20座低層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以410萬元易手，呎價約12,538元。原業主於2014年以328萬元買入單位，持貨約11年，現轉售帳面獲利82萬元，單位期內升值約25%。
映灣園兩房13年轉手賺140萬
中原地產東涌映灣園第二分行分區營業經理張奇瑋說，映灣園周末錄得1宗成交，單位為9座高層E室，實用面積約548方呎，兩房間隔，議價後以530萬元易手，呎價約9,672元。據了解，原業主於2012年以390萬元購入單位，持貨約13年，是次沽出帳面獲利140萬元或約35.9%。