十大屋苑周末成交按周跌25% 中原：焦點落於一手 分散二手注意力｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗成交，較上星期減少3宗或25%，零成交屋苑錄3個。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局再度減息，本港銀行雖未有跟隨，但對整體市場亦屬利好消息，增加買家入市信心，惟本週末市場注意力落於新盤，分散二手注意力，本月下旬受節日氣氛影響，或會拖慢交投步伐，但隨著樓價確定見底回升，料節日後交投會逐步加快。

康怡花園本月交投量增至 7 宗 港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本周末錄得1宗成交，屋苑本月交投量增至7宗，平均實用呎價12,313元。本周末錄D座中層09室，實用面積596方呎，剛以640萬元成交，呎價10,738元。 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，單位為百老匯街89號高層C室，實用面積767方呎，三房間隔，剛以670萬元易手，呎價8,735元。

黃埔花園三房套戶 13 年升值 42% 中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，近期整體交投氣氛正面，黃埔花園本周末錄得3宗成交，屋苑最新錄11期12座低層B室成交，實用面積639方呎，三房連套房間隔，以852萬元沽出，呎價13333元。原業主於2012年以600萬元購入單位，持貨13年，現轉手帳面可獲利252萬元離場，單位升值42%。

沙田第一城本月交投量增至 10 宗 新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本周末錄得1宗成交，屋苑本月交投量增至10宗，平均實用呎價13,375元。屋苑本周末錄得50座低層G室交投，單位實用面積304呎，兩房一廁間隔，現以382萬元易手，呎價12,566元。 中原地產映灣園第一分行A組 區域營業經理陳繼成表示，本週末映灣園錄1宗成交，週末成交單位為15座高層D室，實用面積648方呎，三房間隔，議價後以680萬元將單位易手，呎價10,494元。