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地產
2023-10-20 19:30:00

十大屋苑周末睇樓量重上400組水平 中原：買家「睇定樓」為減辣做好準備

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十大屋苑周末睇樓量重上400組水平 中原：買家「睇定樓」為減辣做好準備

十大屋苑周末睇樓量重上400組水平 中原：買家「睇定樓」為減辣做好準備

中原地產表示，十大屋苑本周末睇樓量錄得約402組預約，按周增加13組，升3.3%，是睇樓量相隔16(630日錄400)後，首次重上400組水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，距離新一份《施政報告》發表尚餘不足一周，不少用家及投資者積極尋覓筍盤偷步入市，或趁周末及重陽節假期「睇定樓」，只待減辣便立刻行動，帶動睇樓量上升。但樓市最終走向，關鍵仍在於減辣程度，因此料3天重陽假期二手交投偏靜，待下周中後期政策明朗後，成交量則可望回暖。

太古城周末睇樓預約按周升7.7%

中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，鰂魚涌太古城本月暫錄11宗成交，快將追平上月全月12宗，平均實用呎價報15,586元，按月升4.8%。太古城本周末錄28組睇樓預約，按周增加7.7%，重陽節3天假期則錄得約45組，料長假期交投平穩。

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪透露，鴨脷洲海怡半島本月暫錄5宗成交，已超越上月全月3宗交投量，平均實用呎價報14,447元，按月上揚7.3%。海怡半島本周末睇樓氣氛與上周相若，錄25組睇樓預約，3天重陽節假則共錄約50組預約，每呎實用叫價徘徊於17,895元水平。

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十大屋苑周末睇樓量重上400組水平 中原：買家「睇定樓」為減辣做好準備

鰂魚涌太古城本月暫錄11宗成交，快將追平上月全月12宗，平均實用呎價報15,586元，按月升4.8%。(資料圖片)

麗港城周末睇樓預約按周跌逾一成

中原地產麗港城分區營業經理洪金興稱，藍田麗港城本月迄今暫僅錄3宗成交，平均實用呎價11,225元。本周末正是新一份《施政報告》出台前的一周，區內睇樓氣氛淡靜，期望樓市有新政策出台才作置業決定。麗港城本周末睇樓量跌至40組預約，按周回落11.1%3天重陽假期則錄50組，料周末交投偏靜。

新都城業主率先讓步 每呎叫價降至16670

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳二手交投持續偏靜，上車屋苑新都城本月迄今暫僅錄2宗成交，平均實用呎價13,784元。本周末將軍澳區睇樓氣氛依舊平平，新都城本周末睇樓量維持40組預約，三天重陽假期則錄50組，業主已率先讓步，屋苑每呎實用叫價已調整至16,770元，相信待施政報告公布後，區內交投會再次回升。

十大屋苑周末睇樓量重上400組水平 中原：買家「睇定樓」為減辣做好準備

新都城本月迄今暫僅錄2宗成交，平均實用呎價13,784元。(資料圖片)

中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文說，沙田第一城本月暫錄約12宗成交，較上月同期升約50%，平均實用呎價約12,930元水平。周末睇樓量維持約50組水平，3天假期錄約70組，不少用家有意趁低吸納，希望尋覓低市價筍盤偷步入市，個別業主提供較大議幅亦有承接。

嘉湖山莊業主叫價態度未有大變化

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，近期天水圍嘉湖山莊交投氣氛好轉，本月累錄17宗買賣。由於市場預期施政報告將減辣，近日市場情緒有所改善，入市意欲亦回升，部分買家恐減辣後樓價反彈，故偷步入市執筍盤。嘉湖山莊睇樓量持續回升，本周末錄約100組睇樓預約，按周多11%，重陽節3天假期預約睇樓量共約120組。現時業主叫價態度未有大變化，每方呎實用叫價維持於1萬元水平。相信下周《施政報告》出爐後，房策及樓市轉趨明朗化，令買家願意作出入市行動，交投有望增加。

十大屋苑周末睇樓量重上400組水平 中原：買家「睇定樓」為減辣做好準備

十大屋苑本周末睇樓量錄得約402組預約，按周增加13組，升3.3%，是睇樓量相隔16周(6月30日錄400組)後，首次重上400組水平。

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