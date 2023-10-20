十大屋苑周末睇樓量重上400組水平 中原：買家「睇定樓」為減辣做好準備

中原地產表示，十大屋苑本周末睇樓量錄得約402組預約，按周增加13組，升3.3%，是睇樓量相隔16周(6月30日錄400組)後，首次重上400組水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，距離新一份《施政報告》發表尚餘不足一周，不少用家及投資者積極尋覓筍盤偷步入市，或趁周末及重陽節假期「睇定樓」，只待減辣便立刻行動，帶動睇樓量上升。但樓市最終走向，關鍵仍在於減辣程度，因此料3天重陽假期二手交投偏靜，待下周中後期政策明朗後，成交量則可望回暖。

太古城周末睇樓預約按周升 7.7%

中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，鰂魚涌太古城本月暫錄11宗成交，快將追平上月全月12宗，平均實用呎價報15,586元，按月升4.8%。太古城本周末錄28組睇樓預約，按周增加7.7%，重陽節3天假期則錄得約45組，料長假期交投平穩。

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪透露，鴨脷洲海怡半島本月暫錄5宗成交，已超越上月全月3宗交投量，平均實用呎價報14,447元，按月上揚7.3%。海怡半島本周末睇樓氣氛與上周相若，錄25組睇樓預約，3天重陽節假則共錄約50組預約，每呎實用叫價徘徊於17,895元水平。