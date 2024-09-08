市場靜待美國議息結果，二手表現有所回落。據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(7及8日)僅錄得8宗成交，重返個位數水平，按周跌約42.9%；其中荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊各錄2宗成交表現最活躍。至於零成交屋苑增至4個，分別為鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，議息會議臨近，市場普遍認為減息周期將至，買家重拾置業信心，目標多為細價筍盤，惟二手業主未有「大出血」打算，決定議息後再作決定，令二手交投膠著；加上新盤蜂擁而出，尤其是啟德新盤，開價貼市，搶去不少市場購買力，令二手交投受壓放慢，相信美國落實減息後，一二手交投將會進一步加快。
康怡花園三房呎售12929元
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑指，鰂魚涌康怡花園周末維持1宗成交，單位為C座高層13室，實用面積約594方呎，屬東南開揚三房單位，以768萬元成交，呎價約12,929元。據悉，原業主於1997年以550萬元購入物業，持貨約27年，現沽出單位帳面獲利218萬元，物業期內升值約39.6%。
美孚新邨兩房510萬易手
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平說，美孚新邨周末錄得2宗成交，較上周多1宗；成交包括4期百老匯街107號中層D室，實用面積約504方呎，兩房間隔，議價後以510萬元易手，呎價約10,119元。美孚新邨本月迄今暫錄4宗買賣，平均實用呎價約9,484元。
沙田第一城兩房賣390萬
中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城周末僅錄得1宗成交，單位為45座高層E室，實用面積約284方呎，東北兩房單位，議價後以390萬元沽出，呎價約13,732元。原業主於2012年以273萬元購入單位，持貨約12年，現轉售帳面獲利117萬元，物業期內升值約42.9%。
嘉湖山莊三房20年升值2.4倍
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊錄周末期間共錄2宗成交，平均實用呎價約7,796元。成交包括樂湖居12座中層H室，實用面積約559方呎，三房間隔。原叫價445萬元，最後以442萬元沽出，呎價約7,907元。原業主於2004年以130萬元買入單位，持貨約20年，現沽貨帳面賺312萬元，物業期內升值約2.4倍。
映灣園三房套952萬易主
中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華指，東涌映灣園周末錄得1宗成交，單位為12座高層H室，實用面積約932方呎，三房套房加儲物房間隔，以952萬元成交，呎價約10,215元。原業主於2008年以472萬元購入單位，持貨約16年，現沽貨帳面獲利480萬元，物業期內升值約1倍。