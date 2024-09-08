市場靜待美國議息結果，二手表現有所回落。據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(7及8日)僅錄得8宗成交，重返個位數水平，按周跌約42.9%；其中荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊各錄2宗成交表現最活躍。至於零成交屋苑增至4個，分別為鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，議息會議臨近，市場普遍認為減息周期將至，買家重拾置業信心，目標多為細價筍盤，惟二手業主未有「大出血」打算，決定議息後再作決定，令二手交投膠著；加上新盤蜂擁而出，尤其是啟德新盤，開價貼市，搶去不少市場購買力，令二手交投受壓放慢，相信美國落實減息後，一二手交投將會進一步加快。