十大屋苑周末4成交 連續5周錄單位數

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場焦點仍落於一手，二手難免受壓，加上本港跟隨美國加息，近期股票市場較為波動，市場暫時欠缺利好消息，買家對後市多抱觀望態度，入市氣氛低迷，幸而上周五股市回升，若金融市場穩定下來，購買力有望回升，料下半年樓市繼續踏上復常之路，惟需時整固。

二手交投持續低迷，據中原地產統計，十大屋苑於6月首個周末錄得4宗成交，按周跌20%或1宗，交投低位橫行，連續5周交投處於單位數；零成交屋苑有6個，包括康怡花園、海怡半島、麗港城、黃埔花園、新都城及沙田第一城。

太古城兩房呎售2萬元

中原李百達指，太古城周末錄得1宗成交，為景天閣中層A室，實用面積592方呎兩房，累減100萬元後，以1,200萬元易手，呎價20,270元。原業主於2013年以868萬元入市，現轉手帳面賺332萬元或約38%。

另根據利嘉閣統計，周末兩日十大指標屋苑錄3宗買賣，較對上周末的3宗持平，已連續3周處於3宗的超低水平橫行，亦為連續9個周末在單位數之間窄幅上落徘徊，是繼去年6月中至8月中之後，另一次最長的單位數淡市。

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，除近期股市輾轉回軟外，市場開始觀望月中息口去向，買家及投資者均表現得十分審慎；近日新盤缺乏大型項目在售，亦難帶動整體樓市氣氛，故暫時樓市料仍處於牛皮膠著狀態。

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