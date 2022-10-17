十大屋苑周末9成交 嘉湖三房 呎價見逾兩年低

市場期待本周三公布的新一份施政報告，過去周末兩日十大屋苑成交表現造好，中原地產錄得9宗成交，雖仍處於單位數字水平，惟按周多3宗或50%。新界區指標屋苑造價受壓，中原地產副區域營業董事伍耀祖稱，嘉湖山莊景湖居7座低層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，以450萬元易手，重返2017年水平；呎價約8,242元，屬屋苑逾兩年呎價新低。原業主於2002年3月以100萬元入市，現帳面獲利350萬元或3.5倍離場。

嘉湖山莊景湖居7座低層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，以450萬元易手，重返2017年水平。(資料圖片)

第一城三房 4年實蝕逾223萬

中原地產區域營業董事黎宗文指，沙田第一城22座低層C室，實用面積約484方呎，三房間隔。原叫價720萬元，最終以620萬元成交，累減100萬元或近14%，呎價約12,810元。原業主於2018年5月以799萬元入市，現轉手帳面蝕179萬元，計及使費，料需實蝕逾223萬元離場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告公布前夕，市場觀望氣氛濃厚，大眾密切關注會否推行利好樓市措施，或進一步放寬檢疫。在市場上剛性需求高企，若個別業主進一步擴大議價空間或低於市價，單位亦可獲承接。

