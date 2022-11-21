十大屋苑周末9成交 黃埔三房蝕兩球沽

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數(CCL)最新報162.31點，創262周新低，重返2017年11月水平，按周跌1.5%，並連跌6周，累挫4.87%；而十大屋苑於過去周末兩日交投亦回落至單位數水平。中原地產指，周末共錄9宗成交，按周少2宗或18%。黃埔花園及新都城各錄2宗交投，為表現最活躍屋苑；而「捧蛋」屋苑則回落至3個，為太古城、沙田第一城及映灣園。

白居二搶去上車屋苑購買力

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，二手成交持續淡靜，新一期白居二購買力出籠，市場焦點集中居屋市場，搶去部分上車屋苑的購買力。新界區屋苑最受影響，三大屋苑周末僅錄得1宗成交。市場欠缺利好消息，二手物業減幅加大才有承接，減價及蝕讓個案亦見上升，買賣雙方等待通關或減辣等利好消息才作決定。

市場消息指，黃埔花園4期3座低層H室，實用面積825方呎，三房間隔。據悉原業主計劃移民，單位於今年5月以1,230萬元放盤，最後累劈185萬元，至1,045萬元易手，呎價約1,2667元。銀行對上址估價1,226萬元，相比之下現成交價較估價低181萬元或近15%。原業主於2018年4月以1,200萬元入市，現帳面虧損155萬元；計及使費料實蝕超過222萬元離場。

啟德澐璟三房呎價突破3.8萬

一手方面，華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟上周一起推出118伙招標，過去周末兩日連沽3伙，更錄破頂成交個案，共套現約1.2億元。其中第8座12樓A室，三房間隔，實用面積1,525方呎，連1個車位以5,101.13萬元成交，創啟德跑道區新盤成交價新高，呎價33,450元；另第6座26樓A室，三房間隔，實用面積950方呎，連1個車位以3,653.08萬元沽出，呎價38,453元，創啟德跑道區新盤呎價新高。