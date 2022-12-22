十大屋苑年內交投創新低 康怡呎價急挫25%

今年樓市無論成交量或樓價都受移民潮、加息及新冠肺炎疫情等影響，屬「價量齊跌」的一年。中原地產統計的十大屋苑，截至周二止，今年暫錄得2,583宗買賣登記，屬有紀錄以來新低；較去年的4,167宗，跌38%。當中以映灣園跌幅最大，全年僅錄157宗，較去年的316宗大減五成：其次是康怡花園，低見142宗，少45%，亦屬今年交投量最少的藍籌屋苑。年內成交量最多兩大屋苑為嘉湖山莊及沙田第一城，暫錄434及401宗登記，惟按年仍跌34%及22%。

3屋苑呎價跌幅達兩成

至於呎價均全線向下，除海怡半島跌9%外，其餘屋苑跌幅均達雙位數。當中太古城、康怡花園及黃埔花園跌幅達兩成或以上，表現跑輸大市。相比中原城市領先指數CCL，今年以來累跌近15%。

中產地標之一的康怡花園，平均呎價由去年底17,913元，跌至本月13,479元，跌幅近25%外，其呎價更低於新都城及沙田第一城，一反港島區向來貴過新界樓的常態。港島區另一中產屋苑太古城，全年錄262宗登記，按年跌43%；呎價亦由去年底20,351元，回落近22%，至15,901元。黃埔花園呎價價13,268元，較去年底16,639元，亦跌20%。嘉湖山莊呎價失守1萬元，低見9,634元，按年挫15%。

料明年錄逾3千宗成交

不過，中原地產住宅部總裁陳永傑相信，樓市最差日子已過去，疫情對樓市的影響正日漸淡化中港全面通關指日可待，美國加息速度有所放緩。踏入12月樓市氣氛明顯好轉，近日一手市場連錄多宗大額成交，屬樓市回暖訊號之一。他形容，明年將會是樓市「復常之年」，料十大屋苑明年成交量有望重返2021年旺市水平，即逾3,000宗。