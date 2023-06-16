十大屋苑成交縮近四成 本月表現恐差過疫情

二手交投表現低迷，據中原統計，十大屋苑6月迄今半個月僅錄36宗成交，較上月同期57宗，少36.8%。6個屋苑成交量下跌，跌幅介乎16.7%至88.9%。黃埔花園表現最曳，上月同期已錄9宗買賣，惟本月暫得1宗。同樣錄得1宗成交屋苑有康怡花園及映灣園，兩者較上月同期挫75%及80%。只有沙田第一城成交量有升幅，暫錄8宗，較上月同期4宗多1倍；而海怡半島、美孚新邨及新都城則無升跌。

另外，7個屋苑呎價報跌，跌幅介乎0.6%至17.4%。映灣園呎價報9,821元，較5月的11,892元瀉17.4%；康怡花園及沙田第一城分別挫10.3%及12.7%，報13,645元及14,868元。太古城、黃埔花園及嘉湖山莊呎價則報升，太古城報17,710元，較5月的16,760元，升5.7%。

新盤吸引價推出 二手業主不願讓步

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，雖然美國加息多次後終暫緩加息，但息口是否見頂仍存變數，市場觀望氣氛仍然濃厚，一手新盤以吸引價錢推出，亦提供多項置業優惠，短期內二手仍然受壓，加上二手業主持貨力強，大多不願讓步，料本月十大屋苑成交量會較上月更少，有機會再創新低，交投較疫情期間更少。