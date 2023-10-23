十大屋苑相隔5周重上雙位數成交 中原：剛需盤受惠

二手交投略見改善，據中原地產統計，十大屋苑過去周末(21及22日)錄得10宗成交，較上周增加6宗或1.5倍，相隔5周重上雙位數成交水平；3日重陽節長假期(21至23日)則合共錄得12宗成交。

統計顯示，成交集中於九龍及新界區屋苑，當中沙田第一城錄得5宗成交最標青，緊隨天水圍嘉湖山莊錄得3宗，荔枝角美孚新邨錄得2宗，將軍澳新都城錄得1宗，以及鴨脷洲海怡半島錄得1宗；其餘6個屋苑「捧蛋」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》將於周三(25日)出爐，市民對《施政報告》寄予厚望，相信會有利好樓市措施推出，不少用家怕屆時議價空間下降，均加快入市決定，帶動新界、九龍地區剛需盤成交；而中高價樓物業買家則持觀望態度為主，待新政策出台才作入市決定。