十大屋苑相隔5周重上雙位數成交 中原：剛需盤受惠

二手交投略見改善，據中原地產統計，十大屋苑過去周末(21及22日)錄得10宗成交，較上周增加6宗或1.5倍，相隔5周重上雙位數成交水平；3日重陽節長假期(21至23日)則合共錄得12宗成交。
統計顯示，成交集中於九龍及新界區屋苑，當中沙田第一城錄得5宗成交最標青，緊隨天水圍嘉湖山莊錄得3宗，荔枝角美孚新邨錄得2宗，將軍澳新都城錄得1宗，以及鴨脷洲海怡半島錄得1宗；其餘6個屋苑「捧蛋」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》將於周三(25日)出爐，市民對《施政報告》寄予厚望，相信會有利好樓市措施推出，不少用家怕屆時議價空間下降，均加快入市決定，帶動新界、九龍地區剛需盤成交；而中高價樓物業買家則持觀望態度為主，待新政策出台才作入市決定。
海怡半島三房854萬易手
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪透露，海怡半島6座高層H室，實用面積約610方呎，屬三房一套間隔，以854萬元沽出，呎價約14,000元。據了解，原業主於2011年以550萬元買入單位，是次易手帳面獲利304萬元，單位12年間升值約55.3%。
新都城三房賣915萬
中原地產高級分區營業董事柯勇指，新都城2期4座中層D室，實用面積約646方呎，屬三房一套間隔，最新以915萬元沽出，呎價約14,164元。據了解，原業主於1999年12月以317萬元買入單位，持貨約24年，是次易手帳面獲利598萬元，單位期內升值近1.9倍。
美孚新邨兩房4年帳蝕156萬
中原地產西九龍美孚萬事達第二分行分區營業經理馮健平表示，3天假期美孚新邨合共錄得2宗買賣成交，均於周末成交，包括美孚新邨6期恆柏街9-11號高層C室，實用面積約509方呎，採兩房間隔，以570萬元易主，呎價約11,198元。據悉，原業主於2019年以726萬元買入單位，持貨4年，是次轉售帳面虧損156萬元，單位期內貶值約21.5%。
嘉湖山莊兩房呎售不足1萬
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，周末連重陽節3天假期，嘉湖山莊交投相對活躍，市場預期施政報告會減辣，剛需客紛紛出動以偷步入市，二手業主亦縮窄議價空間，從較早前的最多10%，最新收窄至最多3%，帶動成交價上升。市場錄得6期美湖居1座低層F室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以439萬元沽出，呎價約9,955元。據了解，原業主於2020年6月以510萬元買入單位，持貨超過3年，現轉手帳面損失71萬元，單位期內跌價近14%。