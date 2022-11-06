十大屋苑｜不敢貿然入市 中原：本周末8屋苑捧蛋 僅錄4宗成交

中原地產十大屋苑本周末僅錄4宗成交，按周大跌42.9%，創18周新低，而零成交屋苑多達8個，僅得新都城及嘉湖山莊錄得買賣成交(詳見附表)。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場未有好消息，加上按揭息口進一步上升，令樓市籠罩觀望氣氛，市民普遍擔心樓價持續下滑，不敢貿然入市，買賣雙方需時協調樓價，料二手交投短期內偏靜。

太古城本月暫僅錄1宗 港島區三大藍籌屋苑本周末均未錄得買賣成交，交投靜局。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，在加息陰霾下，太古城本周末未有成交，買家入市態度猶疑，區內觀望氣氛濃厚，本月暫僅錄得1宗，交投偏慢，相信二手業主需進一步擴大議幅，才能吸引買家入市。

新都城呎價大跌逾一成 九龍區方面，四大指標屋苑中，只有新都城錄得交投。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本周末錄得3宗成交，較上周再多1宗，但平均實用呎價大跌逾一成，報13,618元。新成交包括2期6座低層E室，實用面積538方呎，建築面積750平方呎，三房套房間隔，擁西南內園景，9月叫價880萬元，現大減212萬元或24%，以668萬元易手，折合實用呎價12,416元。原業主於2012年9月以472萬元購入，現沽貨帳面獲利196萬元，單位10年升值42%。

嘉湖山莊議幅擴至一成 仍乏成交 新界區三大上車屋苑當中，只有嘉湖山莊錄得1宗成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末成交為景湖居12座低層F室，實用面積442方呎，建築面積576平方呎，兩房間隔，成交價450萬元，折合實用呎價10,181元。原業主於2009年9月以118萬元買入單位，持貨13年，現沽貨帳面獲利332萬元，單位升值2.8倍。他又稱，息口持續上升，區內交投氣氛偏靜，除非遇上劈價優質戶，否則買賣入市意欲低迷。事實上，區內業主議價空間已經擴大5%至10%，惟成交依然膠著。