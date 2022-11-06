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地產
2022-11-06 19:00:15

十大屋苑｜不敢貿然入市 中原：本周末8屋苑捧蛋 僅錄4宗成交

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中原地產十大屋苑本周末僅錄4宗成交，按周大跌42.9%，創18周新低，而零成交屋苑多達8個。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末僅錄4宗成交，按周大跌42.9%，創18周新低，而零成交屋苑多達8個。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末僅錄4宗成交，按周大跌42.9%，創18周新低，而零成交屋苑多達8個，僅得新都城及嘉湖山莊錄得買賣成交(詳見附表)。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場未有好消息，加上按揭息口進一步上升，令樓市籠罩觀望氣氛，市民普遍擔心樓價持續下滑，不敢貿然入市，買賣雙方需時協調樓價，料二手交投短期內偏靜。

港島區藍籌屋苑太古城交投淡靜，本周末未有錄得成交。

港島區藍籌屋苑太古城交投淡靜，本周末未有錄得成交。

太古城本月暫僅錄1宗

港島區三大藍籌屋苑本周末均未錄得買賣成交，交投靜局。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，在加息陰霾下，太古城本周末未有成交，買家入市態度猶疑，區內觀望氣氛濃厚，本月暫僅錄得1宗，交投偏慢，相信二手業主需進一步擴大議幅，才能吸引買家入市。

將軍澳新都城本周末錄得3宗成交，較上周再多1宗，但平均實用呎價大跌逾一成，報13,618元。(資料圖片)

將軍澳新都城本周末錄得3宗成交，較上周再多1宗，但平均實用呎價大跌逾一成，報13,618元。(資料圖片)

新都城呎價大跌逾一成

九龍區方面，四大指標屋苑中，只有新都城錄得交投。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本周末錄得3宗成交，較上周再多1宗，但平均實用呎價大跌逾一成，報13,618元。新成交包括26座低層E室，實用面積538方呎，建築面積750平方呎，三房套房間隔，擁西南內園景，9月叫價880萬元，現大減212萬元或24%，以668萬元易手，折合實用呎價12,416元。原業主於20129月以472萬元購入，現沽貨帳面獲利196萬元，單位10年升值42%

嘉湖山莊議幅擴至一成 仍乏成交

新界區三大上車屋苑當中，只有嘉湖山莊錄得1宗成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末成交為景湖居12座低層F室，實用面積442方呎，建築面積576平方呎，兩房間隔，成交價450萬元，折合實用呎價10,181元。原業主於20099月以118萬元買入單位，持貨13年，現沽貨帳面獲利332萬元，單位升值2.8倍。他又稱，息口持續上升，區內交投氣氛偏靜，除非遇上劈價優質戶，否則買賣入市意欲低迷。事實上，區內業主議價空間已經擴大5%10%，惟成交依然膠著。

 中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

0(上周2宗成交)

-

-

康怡花園

0(無升跌)

-

-

海怡半島

0(無升跌)

-

-

九龍

美孚新邨

0(上周1宗成交)

-

-

麗港城

0(無升跌)

-

-

黃埔花園

0(無升跌)

-

-

新都城

3(+50%)

13618(-11.3%)

9832

新界

沙田第一城

0(上周2宗成交)

-

-

嘉湖山莊

1(上周0宗成交)

10181(-)

7813

映灣園

0(無升跌)

-

-

 

合計

4(-42.9%)

-

-

綜合市場成交數據

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