十大屋苑｜中原周末錄20宗成交 按周倍升 見18周新高

據中原地產統計，十大屋苑本周末錄得20宗成交，較上周的10宗，增10宗或1倍，創今年4月中旬後，18周新高。成分屋苑表現方面，荔枝角美孚新邨以5宗成交為最活躍屋苑；僅得鰂魚涌太古城及鴨脷洲海怡半島「捧蛋」。

陳永傑：部分買家相信樓價已成功尋底

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，屯門新盤次輪銷售再沽約371伙，可見市場承接力充裕，部分向隅客陸續回流二手市場，帶動二手交投，加上近日正面消息增多，政府落實放寬海外入境人士的防疫檢疫措施，通關有望，部分買家相信樓價已成功尋底，只要業主提供合理議價空間，單位亦有承接，二手交投呈價跌量升局面。

美孚新邨兩房 625 萬易手

中原副區域營業經理林家傑透露，美孚新邨周末錄約5宗成交，包括7期荔灣道16號中層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，議價後以625萬元沽出，呎價約13,470元。原業主於2008年12月以230萬元買入單位，現轉手帳面獲利395萬元或約1.7倍離場。

嘉湖山莊三房呎價險守 1 萬

中原地產副區域營業董事伍耀祖稱，業主議價空間約1%至5%，天水圍嘉湖山莊周末錄3宗成交，包括麗湖居4座低層A室，實用面積約638方呎，三房套間隔，成交價638萬元，呎價約10,000元。據了解，原業主於2017年1月以478萬元購入單位，持貨5年沽貨，現轉手帳面獲利160萬元或約33%離場。