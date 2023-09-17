十大屋苑｜中原：加息陰霾下 本周末6宗成交 按周跌逾五成 僵局持續

二手樓市繼續低迷，中原地產十大屋苑本周末錄得6宗成交，按周減少7宗，零成交屋苑有6個，重回個位數成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，主要銀行將於明天起上調按揭息率，加上聯儲局將於本周議息，加息陰霾下，二手市場觀望氣氛濃厚，二手交投陷僵持局面。

港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄1宗成交，本月成交累積至7宗，而本周末由該行促成的恆山閣中高層C室成交，實用面積684方呎，採三房及L型廳間隔，最新以918萬元交吉易手，折合實用呎價13,421元。新買家為外區換樓客，而原業主於2007年12月以525萬買入單位，持貨16年易手，帳面賺393萬元或75%。

另外，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪透露，海怡半島本周末錄2宗成交，均由中原促成，包括2座高層A室，實用面積642方呎，採三房間隔，享避風塘全海景；業主上月尾放盤，叫價1,000萬元，屬屋苑少有三房優質靚景筍盤，故吸引買家快速承接，最新以883萬元易手，累減117萬元或12%，折合實用呎價13,754元。另一宗則為33座極高層F室，實用面積686方呎，採套三房間隔，最新以1,032萬元成交，折合實用呎價15,044元，屬市價成交。