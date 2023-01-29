十大屋苑｜中原：周末兩日錄13宗成交 逾半屬新界上車盤！

農曆新年假後首個周末，十大屋苑交投保持暢旺。據中原地產統計，周末兩日合共錄得13宗成交，按周雖減少1宗，惟仍算高位橫行，當中8個屋苑有成交，沙田第一城錄得4宗佔最多，其次為錄得3宗的天水圍嘉湖山莊，上述兩屋苑已佔總成交逾50%；至於「捧蛋」屋苑則有鴨脷洲海怡半島及荔枝角美孚新邨。
美國加息快見頂 購買力全面回歸
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年過後，樓市全面復常，一手貨尾周末兩日錄得逾20宗成交，二手各區亦錄得交投，分布平均，可見買家一手、二手市場兩邊尋覓心水戶，購買力全面回歸；加上市場預期本周四美國再加息0.25厘後，便會完成是次加息周期，下半年更有機會減息，買家置業信心增強，帶助加快入市決定。
嘉湖山莊兩房呎價不足9500元
新界區屋苑交投活躍，中原地產沙田豪宅沙田站第一分行資深區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城45座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，以470萬元易主，呎價約16,549元。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，嘉湖山莊麗湖居9座低層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，成交價418萬元，呎價約9,457元。
投資者斥680萬買康怡花園
中原地產康怡及鰂魚涌區域營業經理袁廣達透露，鰂魚涌康怡花園周末錄得1宗成交，為R座高層11室，實用面積約466方呎，兩房間隔，向西北，享開揚市景，獲投資者以680萬元承接，呎價約14,592元。
黃埔花園三房套1016萬易手
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，紅磡黃埔花園周末錄得1宗成交，為1期1座高層H室，實用面積約777方呎，三房套房及儲物房間隔，向油站景，成交價1,016萬元，呎價約13,076元。