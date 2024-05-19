十大屋苑｜中原：周末成交回升至4宗 續低位徘徊 買家靜待入市時機

藍籌屋苑交投仍見淡靜，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(18及19日)共錄得4宗成交，按周雖見回升33.3%，但連續三周錄得個位數成交，繼續低位徘徊。太古城、黃埔花園、嘉湖山莊及映灣園各錄1宗成交，其餘6個「交白卷」。

陳永傑：經歷「小陽春」後 樓市正進入喘息期

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，經歷「小陽春」後，樓市正進入喘息期，多個利好消息正在發酵，如港股重上19,000點水平、內地推出多項救市措施等，現時有不少買家四出睇樓比較，靜待入市時機，料下半年減息後，樓市將會轉旺，前景樂觀。