十大屋苑｜中原：周末成交回升至4宗 續低位徘徊 買家靜待入市時機

藍籌屋苑交投仍見淡靜，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(18及19日)共錄得4宗成交，按周雖見回升33.3%，但連續三周錄得個位數成交，繼續低位徘徊。太古城、黃埔花園、嘉湖山莊及映灣園各錄1宗成交，其餘6個「交白卷」。
陳永傑：經歷「小陽春」後 樓市正進入喘息期
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，經歷「小陽春」後，樓市正進入喘息期，多個利好消息正在發酵，如港股重上19,000點水平、內地推出多項救市措施等，現時有不少買家四出睇樓比較，靜待入市時機，料下半年減息後，樓市將會轉旺，前景樂觀。
港島區打破零成交局面，太古城周末錄1宗成交，惟康怡花園及海怡半島二手交投仍陷僵持局面。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運稱，太古城周末錄得1宗成交，紫樺閣高層C室，實用面積約897方呎，三房一套間隔，以1,500萬元易手，呎價約16,722元。據了解，原業主於1999年以482萬元入市，持貨約25年，是次沽出帳面大幅獲利1,018萬元或約2.1倍離場。
映灣園三房套呎售不足1萬
中原地產東涌映灣園分行經理張奇瑋指，映灣園周末錄1宗買賣，單位為10座高層D室，實用面積約725方呎，三房一套間隔，以720萬元沽出，呎價約9,931元。據悉，原業主於2010年以398萬元買入上址，持貨約14年，是次轉手帳面賺322萬元或約81%離場。