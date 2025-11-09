十大屋苑｜中原：周末成交多25% 減息效應帶動樓市交投氣氛

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(8及9日)錄得10宗成交，較上周的8宗多2宗或25%，當中黃埔花園錄得3宗買賣最活躍，緊隨為美孚新邨及沙田第一城各錄得2宗，海怡半島、新都城及嘉湖山莊則同錄得1宗。零成交屋苑維持4個，分別為太古城、康怡花園、麗港城及映灣園。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入減息周期後，樓市交投氣氛持續向好，買家普遍看好後市，入市意欲大增，積極睇樓，有助帶動交投向升。惟部份地區的平價筍盤開始出現短缺，市場需時消化，而且談判需時，料二手交投平穩向升。
海怡半島四房套1395萬易主
中原地產西南區鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪指，海怡半島本周末維持錄得1宗成交，單位為15座低層G室，實用面積約882方呎，屬四房套房間隔。單位坐向西南方，享優質全海景，以1,395萬元易主，呎價約15,816元。原業主於2001年以470萬元購入單位，持貨約24年，現轉售帳面大幅獲利925萬元或近2倍離場。
美孚新邨兩房21年轉手升值逾3.2倍
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平稱，美孚新邨本周末錄得2宗成交，交投氣氛不俗，平均實用呎價約10,299元。分行周末促成屋苑2期恆柏街3號中層B室成交，單位實用面積約509方呎，原則兩房間隔。單位座向東北方，望山景。原叫價560萬元放售，最後以555萬元獲同區用家承接，呎價約10,904元。原業主於2004年以130.5萬元買入上址，現沽貨帳面獲利424.5萬元，單位21年間升值逾3.2倍。
沙田第一城兩房428萬沽
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠說，沙田第一城本周末成功錄得2宗成交，其中一宗為39座中層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，坐向西北，外望街景，最新以428萬元沽出，呎價約14,079元。原業主於1997年以225萬元購入單位，持貨約28年，現沽貨帳面賺203萬元或約90.2%。