十大屋苑｜中原：周末成交多25% 減息效應帶動樓市交投氣氛

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(8及9日)錄得10宗成交，較上周的8宗多2宗或25%，當中黃埔花園錄得3宗買賣最活躍，緊隨為美孚新邨及沙田第一城各錄得2宗，海怡半島、新都城及嘉湖山莊則同錄得1宗。零成交屋苑維持4個，分別為太古城、康怡花園、麗港城及映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入減息周期後，樓市交投氣氛持續向好，買家普遍看好後市，入市意欲大增，積極睇樓，有助帶動交投向升。惟部份地區的平價筍盤開始出現短缺，市場需時消化，而且談判需時，料二手交投平穩向升。