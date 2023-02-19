十大屋苑｜中原：周末成交跌至15宗 筍盤被消化 一手開始搶客

中港全面通關，後市氣氛正面。據中原地產統計，十大屋苑於過去周末兩日(18日及19日)錄得15宗成交，較上周末的24宗，減少9宗或37.5%，惟仍然連續9周錄得雙位數成交。當中荔枝角美孚新邨表現最佳，周末共錄得4宗成交；有3個屋苑成交「捧蛋」，分別為鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城及東涌映灣園。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月二手交投暢旺，市場上已消化大量筍盤，不少業主對後市樂觀，降低議價幅度，增加買家入市難度，加上一手新盤接連推出，搶去市場焦點及購買力，不過近期二手睇樓氣氛仍然活躍，入市氣氛正面，不少買家怕遲買會貴，希望盡快入市。
康怡花園兩房720萬易手
中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑透露，鰂魚涌康怡花園2月暫錄約13宗成交，周末錄得2宗，包括A座低層06室，實用面積約502方呎，兩房間隔，日前議價後以720萬元易手，呎價約14,343元。據了解，原業主於2011年以415萬元入市，現沽貨帳面獲利305萬元或約73%離場。
上車客720萬買美孚新邨三房
中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平指，美孚新邨過去周末兩天錄4宗成交，包括5期蘭秀道5號中層A室，實用面積約657方呎，三房間隔，望內園景。原先於市場上放盤數月，以750萬元放盤，日前經中原地產放盤短短2日，議價後以720萬元沽出，呎價約10,959元。新買家為上車客，已睇樓一段時間，見單位望園景，環境清靜，加上業主提供合理議價空間，議價後即拍板承接。
嘉湖山莊三房呎價險守9000元
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊周末錄得2宗成交，包括美湖居3座低層A室，實用面積約629方呎，三房間隔，日前議價後以568萬元易手，呎價約9,030元。據了解，原業主於2002年2月以152萬元入市，現沽貨帳面賺416萬元或2.7倍離場。