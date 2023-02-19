十大屋苑｜中原：周末成交跌至15宗 筍盤被消化 一手開始搶客

中港全面通關，後市氣氛正面。據中原地產統計，十大屋苑於過去周末兩日(18日及19日)錄得15宗成交，較上周末的24宗，減少9宗或37.5%，惟仍然連續9周錄得雙位數成交。當中荔枝角美孚新邨表現最佳，周末共錄得4宗成交；有3個屋苑成交「捧蛋」，分別為鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月二手交投暢旺，市場上已消化大量筍盤，不少業主對後市樂觀，降低議價幅度，增加買家入市難度，加上一手新盤接連推出，搶去市場焦點及購買力，不過近期二手睇樓氣氛仍然活躍，入市氣氛正面，不少買家怕遲買會貴，希望盡快入市。

康怡花園兩房 720 萬易手

中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑透露，鰂魚涌康怡花園2月暫錄約13宗成交，周末錄得2宗，包括A座低層06室，實用面積約502方呎，兩房間隔，日前議價後以720萬元易手，呎價約14,343元。據了解，原業主於2011年以415萬元入市，現沽貨帳面獲利305萬元或約73%離場。