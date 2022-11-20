十大屋苑｜中原：周末成交跌至9宗 新一期白居二購買力出籠 新界區表現曳

中原地產表示，十大屋苑於周末兩日(19及20日)共錄9宗成交，按周減少2宗或18.2%，其中將軍澳新都城及紅磡黃埔花園各錄2宗，均為表現最佳屋苑。至於零成交屋苑回落至3個，分別為鰂魚涌太古城、沙田第一城及東涌映灣園。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手成交持續淡靜，新一期白居二購買力出籠，市場焦點集中居屋市場，搶去部分上車屋苑的購買力，新界區屋苑最受影響，三大屋苑周末僅錄得1宗成交。市場欠缺利好消息，二手物業減幅加大才有承接，減價及蝕讓個案亦見上升，買賣雙方等待通關或減辣等利好消息才作決定。
海怡半島三房1088萬易手
中原地產港島西南區副區域營業經理盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島周末錄得1宗成交，為12座低層H室，實用面積約773方呎，三房套及工人套房間隔，坐享園、池及海景，以1,088萬元易手，呎價約14,075元。原業主於2012年8月以875萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利213萬元或約24%。
新都城兩房見4年新低價
中原地產將軍澳都會駅分行經理黃仕斌指，新都城周末錄得2宗成交，當中兩房戶再創屋苑近4年新低價。新都城8座低層G室，實用面積約363方呎，2房間隔，向西北，望園景。原叫價730萬元，最終累減200萬元，至530萬元沽出，呎價約14,601元。對上新都城2座高層B室曾以608萬元沽出，是次成交價再跌近13%。原業主於2014年6月以415萬元買入單位，持貨8年，帳面賺115萬元或近28%。
嘉湖山莊三房17年升值逾3倍
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖透露，天水圍嘉湖山莊周末僅錄得1宗成交，景湖居4座高層D室，實用面積約544方呎，三房間隔，以570萬元易主，呎價約10,478元。原業主於2005年3月以136.8萬元買入單位，持貨17年，帳面獲利433.2萬元或近3.2倍。