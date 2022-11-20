十大屋苑｜中原：周末成交跌至9宗 新一期白居二購買力出籠 新界區表現曳

中原陳永傑指，新一期白居二購買力出籠，市場焦點集中居屋市場，搶去部分上車屋苑的購買力。(資料圖片)

中原地產表示，十大屋苑於周末兩日(19及20日)共錄9宗成交，按周減少2宗或18.2%，其中將軍澳新都城及紅磡黃埔花園各錄2宗，均為表現最佳屋苑。至於零成交屋苑回落至3個，分別為鰂魚涌太古城、沙田第一城及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手成交持續淡靜，新一期白居二購買力出籠，市場焦點集中居屋市場，搶去部分上車屋苑的購買力，新界區屋苑最受影響，三大屋苑周末僅錄得1宗成交。市場欠缺利好消息，二手物業減幅加大才有承接，減價及蝕讓個案亦見上升，買賣雙方等待通關或減辣等利好消息才作決定。