十大屋苑｜中原：周末成交重上雙位數 買家把握聖誕長假期前偷步入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，内地放寬防疫措施，中港全面通關有望明年落實，買家出動尋找筍盤，把握聖誕長假期前偷步入市。業主議價空間收窄，樓價跌勢亦開始喘定，個別屋苑現價水平有承接力。

荔枝角美孚新邨錄3宗交投為表現最佳；隨後為紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊，各自錄2宗成交；藍田麗港城、將軍澳新都城及沙田第一城則同錄1宗買賣。零成交屋苑收窄至4個，當中港島區3個指標屋苑，鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島，以及東涌映灣園。

中原地產公布，過去周末兩日(10及11日)十大屋苑錄得10宗成交，較上周末增加1宗或11.1%，重上雙位數水平。

3 大港島區屋苑「捧蛋」

港島區方面，買家入市意欲低，3大港島區屋苑均錄得零成交。至於九龍區方面，中原林家傑表示，美孚新邨周末錄得3宗成交，平均實用呎價約10,363元。美孚新邨1期百老匯街19號高層C室，實用面積約448方呎，以499.8萬元易手，呎價約11,156元。原業主於2002年5月以120萬元買入單位，持貨20年，帳面獲利379.8萬元或近3.2倍。

中原洪金興指，麗港城20座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以670萬元易主，呎價約12,959元。原業主於2016年以636萬元入市，持貨6年，帳面賺34萬元或約5%。