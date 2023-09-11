十大屋苑｜中原：周末成交重返雙位數 創19周新高 二手業主願減價 買家趕加按息前入市

二手交投表現轉旺，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(9日及10日)錄得13宗成交，按周急增10宗或約3.3倍，重返雙位數交投量之餘，更創19周新高。當中天水圍嘉湖山莊錄得4宗買賣表現最標青，而零成交屋苑降至2個，分別為藍田麗港城及沙田第一城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，連續兩周臨近周末均受惡劣天氣影響，樓市交投活動受挫，市場累積一定購買力於本周末爆發，加上二手業主陸續面對現實，擴大議幅求售，而且有大型銀行本月中起加封頂按息，有買家趕於調高按揭利率前入市，樓價有尋底跡象，料二手交投逐步回升。

太古城兩房則王劈價 210 萬沽

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運稱，鰂魚涌太古城周末錄得2宗成交，本月成交暫累積至4宗。周末成交包括元宮閣中層G室，實用面積約580方呎，為兩房則王，擁向北內園景致。最初開價1,180萬元，最後降價210萬元或約17.8%，至970萬元易手，呎價約16,724元。據悉，原業主於2002年以255萬元購入單位，一直自住迄今，現轉手帳面仍大賺715萬元，單位於21年間升值約2.8倍。