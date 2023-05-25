十大屋苑｜中原：周末睇樓量按周回升1.5% 買家趁長假期出動執平貨

中原十大屋苑周末睇樓量終止3周跌勢，本周末錄得402組預約，按周回升1.5%，佛誕三天假期則錄得605組預約。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日新界大型新盤熱銷，帶動樓市整體交投氣氛向好，買家置業信心亦轉強，決定趁佛誕三天假期出動，到各區睇樓執平貨，相信二手業主只要略為擴大議幅，放盤即可快速獲承接。
太古城每方呎叫價跌至1.75萬水平
中原地產康中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，太古城本月累積錄得6宗成交，平均實用呎價約16,674元。本周末區內睇樓氣氛平平，太古城周末睇樓量僅錄27組預約，佛誕三天假期則錄40組。二手交投氣氛偏靜，業主亦只好進一步擴大議幅，屋苑最新每方呎實用叫價微跌至17,500元水平。
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，海怡半島本月迄今暫錄約3宗成交，平均實用呎價約16,783元。屋苑本周末睇樓量維持35組預約，佛誕三天假期則錄100組。長假期未有大型新盤開售，市場欠焦點，預計買家會四出睇樓物色心水戶，對二手交投有利。
麗港城周末睇樓量按周跌18.2%
九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興說，麗港城本月迄今暫錄約8宗成交，與上月同期看齊，交投平穩，平均實用呎價最新報約13,306元。隨著平價筍盤被市場快速消耗下，區內交投再次放慢，睇樓氣氛亦平平。麗港城本周末睇樓量僅錄45組預約，按周跌18.2%，佛誕三天假期則錄55組。
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸指，黃埔花園本月迄今暫錄得14宗成交，與上月同期相若，平均實用呎價約14,724元。新界大型新盤熱銷，帶動樓市交投氣氛持續向好，買家入市信心亦逐步轉強。黃埔花園本周末睇樓量錄50組預約，較上周末升25%，佛誕三天假期則錄70組，料長假期交投平穩。
沙田第一城周末錄約40組睇樓
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城本月迄今暫錄約5宗二手成交，較上月同期跌55%，屋苑本周末錄約40組睇樓量，較上月增加14.3%，部分大埔新盤向隅客開始回流二手，推動睇樓氣氛，3天長假期錄約60組睇樓量，料有望帶動交投。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，嘉湖山莊本周末錄約60組睇樓量，較上星期無升跌，佛誕3天假期錄約70組，近期多個新盤銷情火熱，二手市場難免受壓，屋苑本月迄今暫錄約11宗二手成交，料6月份市場焦點仍落於一手，二手交投將繼續淡靜。