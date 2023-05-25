十大屋苑｜中原：周末睇樓量按周回升1.5% 買家趁長假期出動執平貨

中原十大屋苑周末睇樓量終止3周跌勢，本周末錄得402組預約，按周回升1.5%，佛誕三天假期則錄得605組預約。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日新界大型新盤熱銷，帶動樓市整體交投氣氛向好，買家置業信心亦轉強，決定趁佛誕三天假期出動，到各區睇樓執平貨，相信二手業主只要略為擴大議幅，放盤即可快速獲承接。

太古城每方呎叫價跌至 1.75 萬水平

中原地產康中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，太古城本月累積錄得6宗成交，平均實用呎價約16,674元。本周末區內睇樓氣氛平平，太古城周末睇樓量僅錄27組預約，佛誕三天假期則錄40組。二手交投氣氛偏靜，業主亦只好進一步擴大議幅，屋苑最新每方呎實用叫價微跌至17,500元水平。

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，海怡半島本月迄今暫錄約3宗成交，平均實用呎價約16,783元。屋苑本周末睇樓量維持35組預約，佛誕三天假期則錄100組。長假期未有大型新盤開售，市場欠焦點，預計買家會四出睇樓物色心水戶，對二手交投有利。