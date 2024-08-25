十大屋苑｜中原：周末錄11宗成交 觀望下月議息 買家普遍按兵不動

二手交投表現平穩，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(24及25日)合共錄得11宗成交，雖然較上周末減少1宗，惟仍連續4周末錄得雙位數。當中荔枝角美孚新邨及沙田第一城各錄3宗成交表現最佳，鴨脷洲海怡半島及藍田麗港城分別錄得2宗買賣，而天水圍嘉湖山莊錄得1宗成交。其餘5個屋苑則錄零成交，按周末減少1個。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局將於下月議息，買家大多採取觀望態度，本周末十大屋苑仍錄得雙位數成交量，表現已不錯。適逢昨日(24日)港島東有全新盤首輪開售，錄得理想銷情，可見購買力仍在，相信下月聯儲局正式啟動減息後，積累的購買力將會釋放，樓市氣氛將會反彈。

海怡半島連錄長情業主沽貨 中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，海怡半島本周末錄得2宗成交，較上周末「零成交」表現改善，平均實用呎價約12,717元。成交單位包括32座高層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，成交價630.8萬元，呎價約12,107元，屬平價成交。原業主於1998年以269萬元買入單位，最初放盤價850萬元，最近已減至645萬元，經議價後，最終以630.8萬元沽出，持貨約26年，現轉售帳面獲利361.8萬元或1.3倍離場。 另一宗為25座高層G室，實用面積約748方呎，三房套房間隔，以983萬元售出，呎價約13,142元。原業主同樣於1998年入市，當時買入價430萬元，現轉手帳面賺553萬元或約1.3倍離場。

麗港城兩房 550 萬易主 中原地產東九龍麗港城第一分行高級分行經理郭麗娟說，減息在即，入市氣氛回升。麗港城本周末錄得2宗成交，比上周末零成交明顯增加。成交單位包括25座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，議價後以550萬元易手，呎價約10,638元。另33座高層D室，實用面積約687方呎，三房套房間隔，以728萬元沽出，呎價約10,596元。 沙田第一城兩房 4 年帳蝕 24% 轉手 中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良指，沙田第一城本月錄得15宗成交，本周末錄3宗成交，包括19座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以425萬元易手，呎價約12,997元。原業主於2020年以558.8萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面虧蝕133.8萬元，物業期內貶值約23.9%。