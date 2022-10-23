十大屋苑｜中原：周末錄12宗成交 按周升逾三成 施政報告大局已定改善氣氛

中原地產公布，過去周末兩日(10月22及23日)十大屋苑錄得12宗成交，按周多3宗或33.3%。當中鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城及天水圍嘉湖山莊各錄2宗成交，屬表現最活躍屋苑；鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城及沙田第一城，各錄1宗成交。至於零成交屋苑由5個收窄至2個，分別為紅磡黃埔花園及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份《施政報告》已公布，對樓市減辣措施輕微，短期內影響樓市的不確定因素消除，買賣雙方隨即加快入市或沽貨決定。部分業主認為減辣幅度不似預期，願意減價讓步，即吸引買家出動睇樓覓筍盤，睇樓及交投氣氛有所改善，《施政報告》為樓市帶來正面影響。

太古城兩房則王減價 272 萬易手

中原地産資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得1宗成交，屬齊宮閣中層H室，實用面積約580方呎，兩房則王間隔，望園景。去年7月放盤，叫價1,300萬元，最終累減272萬元或近21%，至1,028萬元易手，呎價約17,724元。原業主於2006年以350萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利678萬元，單位期內升值近2倍。

新都城兩房呎價 1.5 萬

中原地產高級分區營業董事柯勇指，新都城2期7座高層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以664萬元沽出，呎價約15,057元。原業主於2006年以202.3萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利461.7萬元，單位期內升值近2.3倍。

沙田第一城三房賣 650 萬

中原地產區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城10座高層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，以650萬元成交，呎價約14,412元。原業主於2011年以325萬元買入單位，持貨11年，帳面賺325萬元或1倍離場。