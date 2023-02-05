十大屋苑｜中原：周末錄22宗成交 按周增近70% 樓市轉勢大局已定

市場氣氛暢旺，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(4及5日)錄得22宗成交，較上一個周末錄得的13宗，上升9宗或約69.2%，創3周新高，重上20宗以上水平，當中沙田第一城及天水圍嘉湖山莊各錄4宗買賣最多，緊隨有鴨脷洲海怡半島及藍田麗港城，各錄3宗交投；只有荔枝角美孚新邨未有成交。

相信本月樓市價量齊升

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年假期氣氛已過，十大屋苑成交量重返新年前水平。二手樓市加快回暖，市場利好消息不斷，美國聯儲局收窄加息幅度，中港兩地全面通關，買家入市信心轉強，樓市轉勢大局已定。樓市轉旺，「筍盤」被消化後，買家需追價入市，樓價自低位反彈，相信2月樓市將價量齊升。

康怡花園三房 866 萬易手

中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑透露，康怡花園於周末錄得1宗成交，為P座低層1室，實用面積約616方呎，三房間隔，向北，以866萬元易手，呎價約14,058元。原業主早於1998年以373萬元買入單位，持貨25年，現轉售帳面獲利493萬元或約1.3倍離場。