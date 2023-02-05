十大屋苑｜中原：周末錄22宗成交 按周增近70% 樓市轉勢大局已定

市場氣氛暢旺，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(4及5日)錄得22宗成交，較上一個周末錄得的13宗，上升9宗或約69.2%，創3周新高，重上20宗以上水平，當中沙田第一城及天水圍嘉湖山莊各錄4宗買賣最多，緊隨有鴨脷洲海怡半島及藍田麗港城，各錄3宗交投；只有荔枝角美孚新邨未有成交。
相信本月樓市價量齊升
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年假期氣氛已過，十大屋苑成交量重返新年前水平。二手樓市加快回暖，市場利好消息不斷，美國聯儲局收窄加息幅度，中港兩地全面通關，買家入市信心轉強，樓市轉勢大局已定。樓市轉旺，「筍盤」被消化後，買家需追價入市，樓價自低位反彈，相信2月樓市將價量齊升。
康怡花園三房866萬易手
中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑透露，康怡花園於周末錄得1宗成交，為P座低層1室，實用面積約616方呎，三房間隔，向北，以866萬元易手，呎價約14,058元。原業主早於1998年以373萬元買入單位，持貨25年，現轉售帳面獲利493萬元或約1.3倍離場。
新都城周末錄得2宗成交
中原地產將軍澳都會駅第一分行副分區營業經理柯勇指，將軍澳新都城周末錄得2宗成交，平均實用呎價約14,020元。成交單位有2期4座高層G室，實用面積約713方呎，三房套間隔，以939萬元沽出，呎價約13,170元。原業主於2000年以355萬元買入單位，持貨23年，現轉手帳面獲利584萬元或約1.6倍。
嘉湖山莊平均呎價重上萬元水平
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，嘉湖山莊周末錄得4宗成交，平均實用呎價約10,482元，重上萬元以上。新近成交單位為嘉湖山莊景湖居10座高層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，以544萬元易主，呎價約9,945元。原業主於2013年以235.7萬元買入單位，持貨10年，現轉售帳面賺308.3萬元或約1.3倍。