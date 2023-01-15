十大屋苑｜中原：周末錄25宗成交增八成 筍盤大減 買家趕農曆年前入市

即將送虎迎兔，周末兩日十大屋苑交投造好。中原地產統計指，周末合共錄得25宗成交，按周大增79%，僅紅磡黃埔花園要「捧蛋」，其餘9個屋苑分別錄得1至4宗成交，當中最多成交為鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨及沙田第一城，各錄4宗。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期利好消息增多，包括通關順暢、防疫大幅放寬、美國加息放緩等，推動積累多時的購買力急速釋放。距離農曆新年尚餘不足一星期，筍盤已大減，買家怕遲買會貴，紛趕趁業主仍願意開門睇樓加速入市，旺勢由十大屋苑擴散至整體二手市場。
康怡花園兩房累劈165萬易主
中原地產康怡柏蕙苑分行資深分區營業經理施志鋼表示，鰂魚涌康怡花園周末錄得2宗成交，按周多1宗。康怡花園H座中層15室，實用面積約531方呎，兩房間隔，享開揚會所景。去年7月開價910萬元，現以745萬元成交，累減165萬元或約18%，呎價約14,030元。原業主於2014年以635萬元入市，持貨約8年，現轉手帳面獲利110萬元或約17%。施志鋼補充，本月鰂魚涌區睇樓量明顯增多，康怡花園半月錄得13宗成交，上月同期只4宗成交，升幅逾2倍，本月平均實用呎價約15,051元。
美孚新邨三房帳蝕2%轉手
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平指，美孚新邨周末錄得4宗成交，按周增1倍。蘭秀道14號中層D室，實用面積約666方呎，三房間隔。原開價810萬元，剛獲區內上車客以779萬元承接，呎價約11,697元。原業主於2015年4月以797.5萬元買入單位，持貨近8年，帳面蝕18.5萬元，單位期內貶值約2%。
沙田第一城三房548萬沽
中原地產沙田豪宅沙田站第一分行資深區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城周末錄得4宗成交，較上周增加1倍。屋苑2座低層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，以548萬元沽出，呎價約12,151元。
映灣園三房呎價10744元
中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華說，東涌映灣園本月錄得12宗成交，上月全月則有7宗成交，本月成交量已超71%。周末錄得2宗成交，包括12座高層A室，實用面積約914方呎，三房套房間隔。原叫價1,030萬元，由於高層兼享開揚海景，吸引年輕用家以982萬元承接，呎價約10,744元。