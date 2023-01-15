十大屋苑｜中原：周末錄25宗成交增八成 筍盤大減 買家趕農曆年前入市

即將送虎迎兔，周末兩日十大屋苑交投造好。中原地產統計指，周末合共錄得25宗成交，按周大增79%，僅紅磡黃埔花園要「捧蛋」，其餘9個屋苑分別錄得1至4宗成交，當中最多成交為鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨及沙田第一城，各錄4宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期利好消息增多，包括通關順暢、防疫大幅放寬、美國加息放緩等，推動積累多時的購買力急速釋放。距離農曆新年尚餘不足一星期，筍盤已大減，買家怕遲買會貴，紛趕趁業主仍願意開門睇樓加速入市，旺勢由十大屋苑擴散至整體二手市場。