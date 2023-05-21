十大屋苑｜中原：周末錄3宗成交 7個屋苑「食白果」二手繼續整固

港島區3個指標屋苑本周末均零成交。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪指出，加息對買家構成一定影響，有部分買家認為樓價短期內會下跌，不敢入市，或者轉買為租，加上一手市場持續有新盤低價推售，吸引買家轉投新盤。海怡半島本月交投冰封，只錄得2宗成交，並已連續3個周末零成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月下旬樓市氣氛顯然較4月改善，發展商積極推盤，開價亦克制，搶佔市場目光及購買力，近期多個新盤銷情火熱，二手市場難免受壓，加上筍盤缺貨，預計二手市場短期繼續整固。

新盤市況升溫，二手交投受壓。據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(20及21日)僅錄得3宗成交，按周回落50%，成交屋苑包括麗港城、新都城及映灣園，其餘7個屋苑未有買賣，成交量繼續低位徘徊。

麗港城本月迄今錄得8宗成交，平均實用呎價約13,306元。(資料圖片)

用家 706 萬承接麗港城

中原地產麗港城分區營業經理洪金興稱，麗港城周末錄得1宗成交，為11座高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，景致開揚。原叫價720萬元，用家議價後以706萬元承接，呎價約13,656元。原業主於2006年8月以203.8萬元買入單位，持貨17年，帳面獲利502.2萬元或約2.5倍離場。麗港城本月迄今錄得8宗成交，平均實用呎價約13,306元，市況十分淡靜。

映灣園兩房呎售 12167 元

中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華透露，映灣園15座中層F室，實用面積約563方呎，享山景。原叫價730萬元，獲買家以685萬元易手，呎價約12,167元。原業主於2007年3月以199萬元入市，持貨16年，現轉售單位帳面獲利486萬元，單位期內升值約2.4倍。

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