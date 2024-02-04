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地產
2024-02-04 20:00:00

十大屋苑｜中原：周末錄4宗成交 臨近收爐買家趕入市 料樓市新春提前回復正常

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十大屋苑｜中原：周末錄4宗成交 臨近收爐買家趕入市 料樓市新春提前回復正常

康怡花園周末期間錄得1宗成交。(資料圖片)

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(3日及4)共錄得4宗成交，按周增加1宗或33.3%，成交最多為天水圍嘉湖山莊，有2宗，鰂魚涌康怡花園及荔枝角美孚新邨各1宗；零成交屋苑則有7個，與上周相若。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，距離農曆新年尚餘不足一星期，市民普遍已收拾心情準備過年，亦有不少中大碼物業業主及買家已離港外遊，近日睇樓活動明顯減少，樓市氣氛亦降溫，惟仍有個別買家努力趕歲尾入市。由於今年樓市開局表現不俗，成交增多，預計農曆新年期間樓市有望提前回復正常，年初二、三起交投將逐步回升。

十大屋苑｜中原：周末錄4宗成交 臨近收爐買家趕入市 料樓市新春提前回復正常

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(3日及4日)共錄得4宗成交，按周增加1宗或33.3%。

太古城及黃埔花園本月仍未「發市」

港島區方面，中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀指，鰂魚涌太古城周末未聞成交，2月份仍未「發市」。由於高息環境持續，利淡因素未除，亦缺乏利好消息，樓市前景未明，置業人士入市信心不足，加上農曆新年步入倒數階段，節日氣氛濃厚，令樓市靜上加靜。

九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸稱，農曆新年將至，入市氣氛明顯減退，紅磡黃埔花園周末「食白果」，本月亦暫未錄得買賣，相信需待農曆新年過後，屆時睇樓活動恢復，交投才會回穩。

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嘉湖山莊三房套呎售7429

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖說，下周末便是農曆新年，部分買家加快落實入市決定。嘉湖山莊本周末連錄2宗成交，按周增加1宗，成交包括景湖居3座低層B室，實用面積約630方呎，三房套房間隔，成交價468萬元，呎價約7,429元。據悉，原業主於20156月以443萬元入市，現轉手帳面微賺25萬元或約6%

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