十大屋苑｜中原：周末錄4宗成交 臨近收爐買家趕入市 料樓市新春提前回復正常

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(3日及4日)共錄得4宗成交，按周增加1宗或33.3%，成交最多為天水圍嘉湖山莊，有2宗，鰂魚涌康怡花園及荔枝角美孚新邨各1宗；零成交屋苑則有7個，與上周相若。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，距離農曆新年尚餘不足一星期，市民普遍已收拾心情準備過年，亦有不少中大碼物業業主及買家已離港外遊，近日睇樓活動明顯減少，樓市氣氛亦降溫，惟仍有個別買家努力趕歲尾入市。由於今年樓市開局表現不俗，成交增多，預計農曆新年期間樓市有望提前回復正常，年初二、三起交投將逐步回升。